Glasbeniki iz vseh držav sveta v enem orkestru, med njimi tudi Slovenka #video

Ideja o orkestru, ki bi ga sestavljali glasbeniki iz vseh držav sveta, se je porodila pred tremi leti, veliko preden je koronavirus spet močno začrtal meje med državami. Začelo se je z iskanjem 197 glasbenikov, po enim iz vsake države na svetu, ki bi skupaj zaigrali skladbo Together Is Beautiful (Skupaj je lepo). To je napisal priznani skladatelj George Fenton.

57 od skupno 197 glasbenikov se je prvič srečalo maja 2019, ko so v legendarnem londonskem studiu Abbey Road posneli prve glasbene temelje za skladbo. Nato je pandemija koronavirusa projekt močno upočasnila - jasno, nenadoma se 197 glasbenikov z vsega sveta ni moglo zbrati na enem mestu, da bi skupaj zaigrali.

Nadaljevanje projekta so zato zastavili drugače, glasbeniki so snemali vsak na svoji lokaciji, njihove posnetke pa so nato zmontirali v končno skladbo, ki jo je založba Universal Music izdala danes. Poslušate jo lahko tukaj.

Tako je mogoče v eni skladbi slišati zvoke in glasove, ki so prišli z vseh koncev sveta, od puščav v Mavretaniji do otočja Tuvalu, od gora v Butanu do ognjenikov v El Salvadorju. V orkestru sodeluje pester nabor najrazličnejših glasbenikov, od džezovskih do klasičnih, med njimi pa imamo svojo predstavnico tudi Slovenci - zastopa nas priznana flavtistka Alenka Bogataj.

"Vsak od nas živi v drugi državi, govori drug jezik in prihaja iz druge kulture. Toda na koncu smo ustvarili skladbo, kot da smo eno," je za Reuters ob tem povedal mongolski glasbenik Bat-Erdene Victor Nyamdavaa, ki se ukvarja s tradicionalnim mongolskim grlenim petjem.

"Rad bi, da ljudje ob poslušanju te skladbe tudi razmislijo," pa je dejal ameriški violinist William Harvey, "razmislijo, kaj pomeni imeti nacionalno identiteto. Nam to res koristi? Morda na neki način da, toda z rastjo nacionalizma in ksenofobije po svetu nam očitno tudi škodi."

