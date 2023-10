Glasbeni zvezdniki tožijo nekdanjega menedžerja

Pred slabima dvema mesecema je nekdanji menedžer skupine Coldplay David Holmes vložil tožbo proti članom zaradi domnevnih kršitev pogodbe, glasbeniki pa so zdaj odgovorili s povratno tožbo, s katero od Holmesa zahtevajo več kot 16 milijonov evrov odškodnine.

V tožbi trdijo, da je Holmes od podjetja Live Nation, globalnega promotorja koncertov, najel dve posojili v skupni višini skoraj 30 milijonov evrov in se pri tem skliceval na svoj položaj menedžerja skupine Coldplay, oni pa za ti posojili niso vedeli.

Holmes naj bi nato s tem denarjem financiral nepremičninski projekt v Kanadi, s katerim je ustvaril precejšen dobiček, je skupina Coldplay navedla v tožbi.

Foto: Guliverimage

"Ti posojili je dobil le zato, ker je bil menedžer skupine Coldplay," so zatrdili v tožbi in poudarili, da bi to lahko prišlo navzkriž z njegovimi obveznostmi, ko se je s podjetjem Live Nation pogajal o promociji njihove svetovne turneje leta 2021.

Nekdanjega menedžerja so obtožili tudi krivde za to, da so stroški omenjene turneje nepričakovano zrasli za več kot 20 milijonov evrov, kriti pa so jih morali sami člani skupine.

David Holmes je s skupino Coldplay začel sodelovati leta 2005, razšli pa so se lani. Pred slabima dvema mesecema je proti članom skupine vložil tožbo, v kateri trdi, da jim je pomagal organizirati snemanje dveh še neobjavljenih albumov, za kar ni dobil plačila.