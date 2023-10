Evrovizijska zvezdnica: Pobili so nam brate in sestre

"Izjemno težko je dojeti, kaj se je zgodilo v zadnjih 24 urah, in še vedno poskušam najti besede, s katerimi bi opisala bolečino, ki jo doživljava jaz in moja država," je v nedeljo na Instagramu zapisala Noa Kirel, glasbenica, ki je Izrael letos zastopala na Evroviziji in osvojila odlično tretje mesto.

"Na nas so izstrelili več kot tri tisoč raket in teroristi, ki so se infiltrirali v naša mesta, so pobili več kot 300 naših bratov in sester, več kot tisoč ljudi je ranjenih, naše vojake in civiliste, med njimi otroke in starejše, pa so ugrabili in odpeljali v Gazo," je nadaljevala, "srce me boli za žrtve in družine, ki jih je prizadel ta pokol. Molim za hitro vrnitev naših bratov in sester. Ne dvomim, da bomo slavili."

S to objavo je sprožila plaz komentarjev, njeni sledilci so njej in Izraelu množično izrazili podporo, med odzivi pa je bilo tudi nekaj kritičnih. Med drugim se je na njeno objavo odzvala Royane Harkati, norveška glasbenica maroških korenin, ki je Norveško na Evroviziji zastopala leta 2021.

"Razumem, da želiš podpirati svojo državo, Noa, toda to je žalostno, ker tudi Izrael že generacije muči in pobija Palestince," je zapisala ob objavi izraelske pevke, "kot da hočeš reči, da so izraelska življenja vredna več kot palestinska. Tvoj glas se sliši daleč in žal ga uporabljaš na ta način."