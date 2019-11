Enrique Iglesias v Zagrebu: koncert odpovedan, organizator pobral denar #video

Koncert Enriqueja Iglesiasa, ki bi moral v Zagrebu nastopiti prvega decembra, je odpovedan. Izkazalo se je namreč, da je organizator koncerta prevarant, ki je v preteklosti že večkrat pobral denar od prodanih vstopnic za dogodke in izginil.

Gre za v Bolgariji registrirano podjetje ART BG, ki je ob Zagrebu nastop Iglesiasa napovedalo tudi v Belorusiji in Latviji, ta teden pa so pevčevi predstavniki sporočili, da so ti trije koncerti odpovedani. "Organizatorji niso izpolnili svojega dela dogovora," so skopo pojasnili odločitev.

Tako je bilo na lanskem Iglesiasovem koncertu v Ljubljani:

Medij Pollstar pa je poročal, da je podjetje ART BG v preteklosti na podoben način že večkrat uspešno izpeljalo koncertne prevare. V Atenah so se denimo predstavljali kot organizatorji koncertov Bryana Adamsa, Joseja Carrerasa in Malume, nato pa pobrali ves denar od prodanih vstopnic in izginili.

Eventim kupnino od vstopnic že prenesel na prevarantsko podjetje

Ali bodo tisti, ki so vstopnice za zagrebški koncert kupili, dobili povrnjen denar, za zdaj ni jasno. Pri Eventimu, kjer so vstopnice prodajali, so namreč na svoji spletni strani objavili, da so "sredstva, prejeta s prodajo vstopnic, prenesli na organizatorja oziroma tretje osebe po navodilih organizatorja".

Zapisali so še, da je zato "organizator dolžen zagotoviti finančna sredstva za povračilo kupnine", ob tem pa dodali, da jim "ni vseeno" in da se bodo še naprej "z vsemi pravnimi sredstvi trudili, da bi kupcem vstopnic omogočili vračilo denarja".

Oglejte si še: