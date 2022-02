Med 12 izvajalci, ki so se na letošnji Emi potegovali za evrovizijsko vozovnico v Torino, je slovila mlada zasedba LPS s pesmijo Disko.

Kdo so LPS?

Skupina LPS (kratica za Last Pizza Slice oziroma zadnji kos pice v angleščini) je decembra 2018 nastala na Gimnaziji Celje – Center. Sestavljajo jo pevec Filip Vidušin, bobnar Gašper Hlupič, Mark Semeja na kitari, Zala Velenšek na basu in Žiga Žvižej na klaviaturah.

Zmagovalna skladba je bila določena na podlagi telefonskega glasovanja in glasovanja petih žirij v razmerju 50:50. Največ telefonskih glasov so zbrali LPS, strokovne žirije so bile nekoliko drugačnega mnenja.

Tako so glasovale žirije

Pri žirijah je največ uspeha požela skupina Batista Cadillac s skladbo Mim pravil, največ točk so jim prisodile žirija glasbenih ustvarjalcev in producentov, žirija glasbenih izvajalcev in televizijska žirija. Radijska žirija je na prvo mesto postavila Hauptmana s skladbo Sledim, žirija kluba ljubiteljev evrovizijske popevke pa je največ točk podelila duetu LUMA in njuni skladbi All in.

Vseh 12 finalistov na Emi:

1 / 12 Anabel - Tendency 2 / 12 Stela Sofia - Tu in zdaj 3 / 12 Manouche - Si sama? 4 / 12 Leya Leanne - Naked 5 / 12 BQL - Maj 6 / 12 Gušti feat. Leyre - Nova romantika 7 / 12 July Jones - Girls can do anything 8 / 12 David Amaro - Še vedno si lepa 9 / 12 LPS - Disko 10 / 12 Hauptman - Sledim 11 / 12 LUMA - All in 12 / 12 Batista Cadillac - Mim pravil

Letošnji že 66. izbor pesmi Evrovizije bo v Torinu v Italiji. Prvi polfinale, v katerem bo nastopila tudi Slovenija, bo 10. maja, drugi bo 12. maja, finalni izbor pa bo 14. maja.