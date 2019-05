Druga godba letos praznuje že 35-letnico

Letos se na Drugo godbo vrača zasedba The Brother Moves On iz Južne Afrike, tokrat v polnem številu in obogatena s slovenskim pianistom Bowrainom.

Druga godba, ki bo letos med 21. in 25. majem, prinaša 16 koncertov izvajalcev iz 11 držav štirih celin. Glavnina programa bo potekala v zgoščenih treh dneh festivala v Kinu Šiška in na dveh prizoriščih v Mariboru, tudi v letnem avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor, kjer se bo festival zaključil.

Skupno bo koncertnih prizorišč sedem, v Ljubljani so to ob Katedrali in Komuni v Kinu Šiška še Klub CD in Štihova dvorana v Cankarjevem domu ter Channel Zero, v Mariboru pa ob avditoriju LGM še Minoritska cerkev.

