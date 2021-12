Slovo od pokojnega didžeja: Bil si najboljši prijatelj in najboljši oče

Potem ko je odjeknila novica, da je v 54. letu starosti umrl Peter Plesec, bolj znan kot DJ Pero, mu je zapis v slovo na družbenih omrežjih posvetila žena Anja.

"Več kot tisoč sporočil danes mi je izkazalo, kakšen pečat si pustil v svoji bogati karieri, ki ne bo nikdar pozabljen. Zame si bil več kot to, najboljši prijatelj in predvsem najboljši oči svojemu sinu, za katerega boš večno super heroj. Ljubim te in najbolj rada te imava v celi galaksiji," je zapisala v svojem imenu in v imenu njunega sina Nika.