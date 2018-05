Dekleta, ki so pela Kimu Džong-unu, na obisku v Sloveniji #foto #video

Pretekle dni so bile v Sloveniji južnokorejske zvezdnice, priljubljene članice glasbene skupine Red Velvet, ki so bile v 120-članski ekipi, ki je aprila odpotovala v severnokorejsko prestolnico Pjongjang.

Na koncertu južnokorejskih pop zvezdnikov v Pjongjangu 1. aprila letos, ki se ga je severnokorejski voditelj Kim Džong-un udeležil s svojo ženo, so bila med nastopajočimi tudi dekleta popularne glasbene skupine Red Velvet.

Prvi koncert južnokorejskih pop zvezdnikov oziroma K-pop glasbenikov po več kot desetletju je na severnokorejskega voditelja naredil velik vtis, nad koncertom pa je bil po poročanju severnokorejske agencije KCNA globoko ganjen.

Štiri članice skupine Red Velvet na seulskem letališču Gampo International pred odhodom v severnokorejsko prestolnico Pjongjang. Foto: Reuters

Korejske glasbenice v Hongkongu? Ne, na ljubljanski tržnici!

Pretekle dni pa so oboževalci skupine Red Velvet po tem, ko se je v Koreji za njimi izgubila vsaka sled, začeli ugibati, kje so dekleta. Na družabnih omrežjih se jim nikakor ni uspelo zediniti. So v Hongkongu? Morda v Turčiji? Ne, gotovo so na Japonskem. Na koncu se je izkazalo, da so v Sloveniji.

V začetku tega tedna smo članice skupine opazili v središču Ljubljane med sprehajanjem po tržnici. Dekleta so se pod dežniki skrivala pred nalivom, sledila pa jim je veččlanska snemalna ekipa južnokorejskega produkcijskega velikana SM Entertainment.

Foto: Osebni arhiv

Produkcijska ekipa jih drži v temi

Pozneje so se z ladjico zapeljale po Ljubljanici in na Mesarskem mostu zaklenile ključavnico z napisom Red Velvet forever (Red Velvet za vedno, op. p.), nato pa se je ekipa odpravila proti vzpenjači na Ljubljanski grad. Tam smo se z dekleti na kratko pogovarjali tudi mi.

Zaupale so nam, da snemajo tretjo sezono njihovega resničnostnega šova Level up Project! ter da v Ljubljani nameravajo ostati približno pet dni. Povedale so tudi, da jim ekipa ne želi izdati, kaj natanko bodo počele, ker jih želijo presenetiti. Tovrstni šovi v K-popu niso redkost, produkcijske hiše jih snemajo z namenom, da bi ljudje lahko pobližje spoznali idole, kot zvezdnikom K-popa pravijo v Koreji.

Foto: Osebni arhiv

Navdušile so slovenske oboževalce

Članice skupine so po dnevu v Ljubljani obiskale Bled, se potikale po Kranju ter se borile s težnostjo v Aerodiumu Logatec. Vest o tem, da se prikupne zvezdnice v Sloveniji, se je kmalu razširila po družabnih omrežjih, med njihovimi dogodivščinami pa jih je prepoznalo veliko slovenskih oboževalcev.

S tistimi, ki so si upali stopiti do njih, so se fotografirale ter jim dale avtograme, preostalim pa veselo pomahale in se nasmehnile. O dekletih vsi slovenski oboževalci, ki so jih srečali, govorijo le v presežnikih, saj so se izkazale za zelo človeške in nič kaj zvezdniške.

Korejska pop glasbena skupina 레드벨벳 (Red Velvet) v vetrovniku AERODIUM Logatec🤩😎

Korean pop bend 레드벨벳 (Red Velvet) in AERODIUM Logatec wind tunnel🤩😎



Super punce😍, sami naravni talenti. Čestitamo!👏👍🤙

Super girls😍, all natural flying talents. Congrats!👏👍🤙 pic.twitter.com/dz5vSWuF73 — Aerodium Logatec (@aerodiumlogatec) May 18, 2018

OKAY SO I JUST MET RED VELVET I CAN DIE IN PEACE NOW pic.twitter.com/hg8CYvzDRM — 윤기 (@ZalaFlorjancic) May 16, 2018

V Pjongjangu so jih toplo sprejeli

V svetovni javnosti je skupina vzbudila zanimanje z nastopom v severnokorejski prestolnici. "Aplavz je bil veliko glasnejši, kot smo pričakovale," je o nastopu na koncertu v Pjongjangu povedala najmlajša članica skupine Red Velvet, Kim Ye-rim, katere umetniško ime je Yeri. Wendy oziroma Son Seung-wan pa je priznala, da je pričakovala najslabše in je bila prijetno presenečena, so poročali pri severnokorejski agenciji KCNA.

Članice skupine so dodale, da bi se z veseljem vrnile v prestolnico Severne Koreje, če bi jih povabili. "Vsi so imeli nasmeh na obrazih, kar nam je dalo moč," je povedala Kang Seul-gi, ki v skupini Red Velvet nastopa pod imenom Seulgi. Edina, ki se koncerta ni udeležila, je bila Park Soo Young, z umetniškim imenom Joy, ker se je ta odvil med snemanjem korejske drame v The Liar and His Lover, v kateri igra glavno vlogo.

Severnokorejski voditelj se je po poročanju severnokorejskih medijev članicam skupine zahvalil, da so prišle, in pohvalil nastop, ki so ga dobro pripravile kljub stiski s časom.

Po koncertu je južnokorejske zvezdnike sprejel Kim Džong-un, med njimi so bile tudi članice skupine Red Velvet. Foto: Reuters

To je bil še eden od korakov k otoplitvi odnosov med Korejama po zimskih olimpijskih igrah v južnokorejskem Pjongčangu, kjer so nastopali tudi severnokorejski športniki. Vrhunec so doživeli 27. aprila na demilitariziranem območju na meji med Južno in Severno Korejo, v Panmunjomu, kjer sta Kim Džong-un in južnokorejski predsednik Moon Jae-in razglasila mir in se zavezala, da bosta končala 65 let trajajoči konflikt med državama.

Njihova priljubljenost strmo narašča

Skupina je debitirala leta 2014 s pesmijo Happiness (Sreča, op. p.), ki je takoj po izidu postala velika uspešnica, Red Velvet pa je kmalu postalo odmevno ime na K-pop prizorišču. V slabih štirih letih delovanja so nadarjena dekleta izdala že tri cele studijske albume in pet mini albumov.

Foto: SM Entertainment

Red Velvet sestavljajo 27-letna Irene s pravim imenom Bae Ju Hyun, Seulgi (24), Wendy (24), Joy (21) in najmlajša, 19-letna Yeri, ki se je skupini pridružila pozneje, leta 2015. Če se vam njihova imena zdijo nekoliko nenavadna, pa na južnokorejski glasbeni sceni niso nič neobičajnega. V K-popu si umetniških imen namreč ne nadenejo le solo glasbeniki, kot smo tega vajeni na zahodu, temveč tudi člani in članice glasbenih skupin.

Sprva se je značilna glasba skupine delila na dva dela: na živahni pop "Red" ter na R & B navdahnjen "Velvet" zvok, kot slišano v pesmih Automatic in Ice Cream Cake iz leta 2015. V najnovejših pesmih pa so se nekoliko oddaljile od prvotnega koncepta, uspelo jim je povezati obe plati njihove glasbe.

Vsi njihovi albumi so zasedli prvo mesto na južnokorejski glasbeni lestvici Gaon Album Chart, poleg tega pa so albumi The Red, Rookie, The Red Summer in Perfect Velvet leta 2017 zasedli tudi prvo mesto na Billboardovi lestvici najboljših svetovnih albumov (Billboard World Albums).

Red Velvet Diskografija: Ice Cream Cake - 2015

The Red - 2015

The Velvet - 2016

Russian Roulette - 2016

Rookie - 2017

The Red Summer - 2017

Perfect Velvet - 2017

The Perfect Red Velvet - 2018

S tem je Red Velvet postala dekliška K-pop skupina z največ prvouvrščenimi albumi na Billboardovi lestvici, v domači Južni Koreji pa so prejele številne nagrade za njihovo glasbo, koreografije in popularnost. Njihovi albumi se odlično prodajajo v Ameriki, priljubljenost deklet pa strmo raste tudi drugod po svetu.

To pa ni bilo prvič, da je Slovenija obiskala popularna južnokorejska skupina. Oktobra 2016 sta v Sloveniji snemale del resničnostnega šova tudi članici južnokorejske skupine GFriend, SinB in Yerin.