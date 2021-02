Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes so v Novem Sadu pokopali legendarnega kantavtorja Đorđeja Balaševića, na pogrebu je bil tudi ljubljanski župan.

Družina Đorđeja Balaševića je danes sicer sporočila, da ga bodo pokopali v družinskem krogu in da ne želijo prisotnosti medijev, a srbski mediji kljub temu poročajo o podrobnostih s pogreba.

Tabloid Blic poroča, da je bilo na pogrebu okoli 20 Balaševićevih družinskih članov in prijateljev, med njimi so opazili tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Dan žalovanja v Novem Sadu

Župan Novega Sada Miloš Vučević je medtem današnji dan razglasil za dan žalovanja. "To so težki trenutki za družino Balašević, pa tudi za celo mesto, državo in regijo. Novi Sad po njegovi smrti ne bo več isti," je sporočil.

Legendarni kantavtor je umrl v petek v 68. letu starosti. Zadnje dneve se je zaradi pljučnice zdravil na infekcijski kliniki v Novem Sadu, bolezen naj bi povzročila okužba s koronavirusom.