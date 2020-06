O novi provokativni skladbi, ki načeloma govori o avtomobilu, a bi besedilo lahko razumeli tudi drugače, in žgečkljivem videospotu, v katerem nastopa s postavnim tetoviranim mladeničem, smo povprašali kar Damjana Murka. Štajerski slavček pravi, da je biti provokativen njegov zaščitni znak, a da vedno pazi, da ne prestopi meje in da ni do nikogar žaljiv.

"Vsekakor ostajam provokativen, ker skrbim za to, da ostaja rdeča nit Damjana Murka vsa leta zanimiva. Če bi šel iz teh okvirov, verjamem, da ljudem ne bi bilo več toliko zanimivo, glede na to, da novemu videospotu ogledi dnevno rastejo – tudi po 10.000 ogledov na dan ali več ima. Pesem gre hitro v uho in po nekaj dneh si jo že mnogi popevajo," je povedal Damjan.

Damjan je pred dnevi izdal nov videospot. Foto: Luka Rebol

Zlobni jeziki ga ne ganejo več

V letih, odkar je prisoten na slovenski zabavni sceni, je deležen tako pohval kot kritik, zlobnih komentarjev na njegov račun pa si ne jemlje k srcu. "Kar zadeva slovenski primitivizem, mislim, da živimo v nekem okviru, kjer ne bomo nikoli izluščili te karakterne navlake, kjer moramo na vsak način povedati nekaj proti nekomu, zato da se mi bolje počutimo. In jaz sem že primer, kako lahko drugi na meni zdravijo svoje komplekse, in torej lahko rečem, da sem nekako tudi terapevt," je dejal malo za šalo, malo zares.

Hkrati je poudaril, da niso vsi komentarji njegovih skladb nesramni oziroma žaljivi, saj je tudi ogromno pozitivih. "Mislim pa, da če ljudje vedno samo hvalijo tvoje delo, nisi dovolj dober."

Damjan z ženo Majo in sinom Tiarjem Foto: Mediaspeed

Za mnenje vedno vpraša tudi ženo Majo

A Damjan ni le v vlogi zabavljača, je tudi oče in mož. Nad provokativno vlogo, ki jo Damjan igra v javnosti, se njegova žena ne pritožuje. "Od tega dejansko živimo, zato se nima nad čim pritoževati, ni tu pravice glasovanja," je dejal v smehu.

"A šalo na stran, glede vseh projektov se vedno posvetujem z ekipo, ki jo imam, in seveda vedno tudi moja žena pove svoje mnenje. Že res, da sem provokativen, a nikoli ne grem čez rob, ker sem le oče in sin, in nikoli nisem žaljiv – to ni moj namen. Ampak zmeraj pa dam ljudem malo misliti."

Damjan je poročen že 12 let. Na vprašanje, kako imeti trden in uspešen zakon, odgovarja, da je po njegovem mnenju ključ v sklepanju kompromisov. "Koristno pa je tudi na vsake toliko odstreti tančico časa in se spomniti kakšnih težkih preizkušenj iz preteklosti, ki jih je par prebrodil. In si rečeš, da če si prebrodil te res težke dneve, potem lahko prebrodiš dejansko vse."