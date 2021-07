Danes minevajo tri leta, odkar je umrl dalmatinski glasbeni velikan Oliver Dragojević. V njegov spomin so že v začetku tedna na trajektu iz Splita v Velo Luko na Korčuli priredili velik koncert, ta je trajal vso plovbo, več kot tri ure, na njem pa so Dragojevićeve pesmi prepevali njegovi glasbeni kolegi Zorica Kondža, Marko Tolja, Tedi Spalato, Ante Gelo in skupina Dupini.

"Pozneje sem prebirala komentarje potnikov, ki so bili takrat na trajektu," je za Jutarnji list povedala Kondža, "neki fant je napisal, da bi mu bilo žal, če ga ne bi bilo tam, in da si bo to zapomnil za vse življenje. Čudovito se mi je zdelo, da so v glasbi uživali tudi tujci, ki niso razumeli niti ene besede. Peli smo, se veselili življenja, v navdih pa nam je bil naš dragi Oliver."

Tako je "koncertni" trajekt ob zvokih Cesarice priplul v Velo Luko:

"Cesarica se vrača domov," je ob tem posnetku na Instagramu zapisal pevec Marko Tolja, eden od sodelujočih glasbenikov na koncertu, "niti v najbolj norih sanjah si nisem mislil, da bo moj glas ob množici drugih na ta način priplul v njegovo Velo Luko. Gledam ta posnetek in kar ne morem verjeti."

Prav na tej ladijski liniji naj bi svoje prve glasbene korake storil tudi Dragojević, potnike je menda pogosto zabaval z igranjem na orglice, ki mu jih je pri petih letih podaril oče.

Foto: Mediaspeed

Dragojević, ki je po dolgi bolezni umrl 29. julija 2018, je v svoji karieri posnel 23 studijskih albumov, gostoval na več kot 50 festivalih in se podpisal pod nepozabne hite Cesarica, Ča će mi Copacabana, Vjeruj u ljubav, Moj lipi Anđele, Oprosti mi, pape, Nadalina, Romanca, Svirajte noćas za moju dušu ... Za svoje delo je bil večkrat nagrajen, med drugim je prejel več hrvaških glasbenih nagrad porin.

Od Dragojevića se je konec julija 2018 v Splitu poslovila neznanska množica ljudi, ki ga je prišla pospremit na njegovo zadnjo pot na Korčulo. Iz Splita so njegovo krsto prepeljali v Velo Luko, kjer so ga pokopali, po morju pa ga je do zadnjega počivališča spremljala flota čolnov z domačini, ki so se mu želeli še enkrat pokloniti.