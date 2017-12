"Če želiš kupiti znamko, jo boš tudi plačal" #MojaTorba

Pevka Christine Zadnikar se z glasbo ukvarja že 14 let, spoznali pa smo jo kot pevko skupine Leeloojamais. Zdaj že nekaj časa pluje v solo vodah, pred kratkim je izdala novo pesem Four, nam pa je ob tem razkrila, kaj poleg glasbe vedno nosi s seboj.

"Obožujem občutek, ko mi prsti zdrsnejo na tipke klavirja in me melodija ponese v drug svet, v svoj svet. Skozi glasbo projiciram občutke, za katere se včasih še sama ne zavedam, da so prisotni. Obožujem glasbo, ki mi boža ušesa, in harmonije, ki mi božajo dušo. Od klasike do popa, od alternativne do ljudske glasbe," svojo ljubezen do glasbe opiše Christine.

Trenutno ji ne gre iz glave pesem britanskega pevca Sama Smitha Too Good at Goodbyes, a ženske so tiste, ki jo dvignejo in ji napolnijo baterije: "Ko potrebujem energijski pospešek, si velikokrat zavrtim Pink ali pa Beyonce."

Žal ji je, da slovenska glasba ne pronica v svet

Ko pa pride do slovenske glasbe, si želi, da bi jo slišali tudi zunaj naših meja, saj je močna, raznolika in kakovostna, pravi.

Vsak se trudi po najboljših močeh, predvsem pa ustvarja umetnost. Izdelek je del umetnika - unikat. Želim si predvsem medsebojnega sodelovanja z umetniki, če kaj, moramo mi držati skupaj, da bomo napredovali. Občudujem vse, ki delajo po svojih najboljših močeh in so pri tem zvesti sami sebi, prijazni in dobri ljudje.

In če bi lahko izbrala katerokoli slovensko pesem, za katero si želi, da bi jo napisala ona? "Mislim, da bi izbrala melodijo Zlate rože, paše mi v uho."

Sanjska torbica kot znanstvena fantastika

Tako večina žensk si tudi Christine ne predstavlja dneva brez torbice in v njej vidi nekaj obveznega za premagovanje izzivov. "Od notesnika do balzama za ustnice, kreme za roke, ključev, ki jih nikoli ne najdem, in še bi se dalo naštevati. Nepogrešljiva stvar, ki je vedno ob meni. Prstani - obožujem prstane na roki."

Če bi se dalo, bi najraje imela torbico, ki zmanjša težo vseh stvari v njej, se pravi znanstveno fantastiko. "Mislim, da bi potemtakem vanjo pospravila celotno omaro in pisalno mizo, da bi lahko bila vedno pripravljena na dogodivščino. Od bordanja do surfanja."

Trenutno ima doma približno dvajset torbic, a najraje ima potovalni kovček. "Če ga uporabim in je zunaj, pomeni, da se nekam odpravljam, kar pa obožujem." Njena najstarejša torbica je stara že 12 let in se je spomni še iz časov srednje šole.

Kaj Christine nosi v svoji torbici?

"Prav je, da se ceni delo"

Na vprašanje, koliko bi največ odštela za torbico, ki ji je res všeč, nima preprostega odgovora: "Denar je sveta vladar. Žal živimo v materialnem svetu, kjer je na eni strani beda in na drugi luksuz. Lahko pa rečem, da če me izdelek privlači do mere, da si ga resnično želim, se potrudim, da si ga lahko kupim."

Prav je, da se ceni delo. Če želiš kupiti znamko, jo boš tudi plačal, kot se znamko ceni. Sami si postavljamo ceno oziroma se zadovoljimo in sprejmemo ceno. Moja resnica je, da ne potrebujemo toliko materialnih stvari, pa vendar ... Lep, prijeten kos ima lahko dodano vrednost. Lahko nam dvigne samozavest, lahko nas v trenutku nakupa obda z zadovoljstvom, kar je pozitivno, vendar nas dolgoročno ne more osrečiti. Pomembno je, s kom trenutke deliš. Največ, kar lahko podarimo, je naš čas.

