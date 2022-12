V Stožicah nastopil Bryan Adams, ljubljenec slovenskega občinstva #foto

Pevec, tekstopisec, kitarist in producent Bryan Adams je Slovenijo ponovno obiskal v sklopu evropske turneje ob izidu 15. studijskega albuma So Happy It Hurts.

Foto: Mediaspeed

Nastopil je s skladbami On The Road, Kick Ass, Never Gonna Rain in drugimi, predvsem zimzelenimi hiti. Igral je tudi skladbe, ki jih je izbralo občinstvo, s katerim je sproščeno komuniciral ves koncert.

Adams je z dobrima dvema urama programa spet dokazal, da je popoln profesionalec, polne Stožice pa so ponovno potrdile, da je kanadska legenda še zmeraj ljubljenec slovenskega občinstva.

Po nastopu v Ljubljani turnejo nadaljuje v Italiji, Trevisu, Rimu in Firencah.