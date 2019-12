Božična pesem, ki jo vsi poznate, je šele po 25 letih prilezla na vrh lestvice #video

Mariah Carey se je s svojo zimzeleno božično uspešnico All I Want For Christmas Is You uvrstila na prvo mesto Billboardove glasbene lestvice - 25 let po izidu pesmi.

Zadnjega četrt stoletja je All I Want For Christmas Is You, poskočna božična pesem, ki jo poje Mariah Carey, redna in pogosta spremljevalka decembrskih praznikov. Še več, gre za eno največjih zaslužkaric med božičnimi pesmimi, pevki je do zdaj prinesla že skoraj 54 milijonov evrov tantiem.

Kljub temu pa je ta pesem šele zdaj, 25 let po izidu, prvič zasedla prvo mesto Billboardove lestvice "vročih" singlov. Pred tem je najvišjo uvrstitev dosegla decembra lani, ko je prilezla do tretjega mesta.

All I Want For Christmas Is You je s tem postala tudi prva božična pesem na vrhu omenjene lestvice po božični sezoni 1958/59. Takrat je bila na prvem mestu The Chipmunk Song:

Mariah Carey je s tem dosežkom v svoji karieri zbrala že 19 pesmi na vrhu Billboardove lestvice. Več, 20, so jih imeli le The Beatles.

