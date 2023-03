Bosanska skupina bi šla na Evrovizijo za vse, ki nimajo svojih predstavnikov

Člani mednarodno najuspešnejše bosanske skupine Dubioza kolektiv so na spletu objavili peticijo, s katero predlagajo, da bi na letošnji Evroviziji v Liverpoolu nastopali v imenu vseh držav, ki nimajo svojega evrovizijskega predstavnika.

"Črna gora, Makedonija, Slovaška, Madžarska in Turčija ne bodo imele svojega predstavnika na letošnji Evroviziji, prav tako ga ne bo imela Bosna in Hercegovina, ki zaradi dolgov, ki jih ima pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU), na Evroviziji ni nastopala že sedem let," so člani skupine zapisali v spletni peticiji.

"Nočemo tekmovati, radi bi le sodelovali"

Pozvali so k podpisu pod njihovo pobudo, da bi jim EBU dovolila nastop in "predstavljanje tistih, ki nimajo predstavnika".

Dodali so, da bi nastopili pod zastavo Absurdistana (Apsturdistan je naslov enega od njihovih albumov) in da nočejo tekmovati, radi bi le sodelovali.

Dubioza kolektiv bodo sicer 25. junija nastopili na Splash Festivalu na Velenjski plaži. Organizatorji festivala obljubljajo edinstven dogodek, saj bodo Dubioza kolektiv prvič nastopili na istem dogodku kot Senidah in skupina S.A.R.S.

