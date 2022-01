Bono iz U2: Večine naših skladb se sramujem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bono, frontman skupine U2, nad mnogo skladbami, zaradi katerih je s kolegi iz skupine zaslovel in obogatel, ni preveč navdušen. Pravzaprav jih raje sploh ne posluša, je 61-letni pevec, čigar pravo ime je Paul Hewson, izjavil v podkastu Awards Chatter.

Kot je dejal, je edina skladba, ki mu je docela všeč, Vertigo iz leta 2004, medtem ko se mu zdi, da predvsem v zgodnjih posnetkih njegov glas zveni "zelo prisiljeno".

Glas, ki ni dovolj "mačo"

"Nekoč sem bil v avtomobilu, ko so na radiu začeli predvajati eno od naših skladb, in moj obraz se je obarval v – kot rečemo v Dublinu – škrlatno," je izjavil, "preprosto sram me je. Mislim, da je pri U2 marsikaj sramotnega. Toda morda moraš kot umetnik občutiti ravno toliko sramu, kot ga še lahko preneseš."

"Šele pred kratkim sem zares postal pevec," je dejal, "prej je bil moj glas preveč napet in prav nič 'mačo'."

Ime U2 so izbrali, ker se jim je zdelo še najmanj slabo

Njegov glas pa ni edino, kar ga moti – všeč mu ni niti ime skupine. Da nad imenom U2 vse do danes nista navdušena, je v pogovoru razkril kitarist The Edge. Kot je dejal, so v skupini tehtali med več različnimi imeni, nato pa izbrali tistega, ki se jim je zdelo "najmanj slabo".

