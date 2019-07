Bolj stara, bolj nora: Pink na Dunaju navdušila 57 tisoč obiskovalcev #video #foto

Pink po 20 letih kariere s svojo glasbo in nastopi še vedno seže do srca. Foto: Eva Doljak

Tisti, ki pevko spremljate že od začetka njene pevske kariere – ta traja že zavidljivih 20 let –, veste, da je perfekcionistka in da skuša z vsako novo turnejo, ki jo pripravi, znova preseči samo sebe. Turneja Beautiful Trauma, poimenovana po istoimenskem albumu, je njena sedma turneja, ki jo je marca lani začela v Severni Ameriki in jo nadaljevala v Avstraliji. Potem si je vzela skoraj leto dni premora in jo marca letos nadaljevala z nastopi v Severni Ameriki, 16. junija pa prišla na stadionsko turnejo v Evropo, kjer bo koncertirala še vse do 11. avgusta.

Stadion Ernst Happel pokal po šivih

Sinoči je nastopila na razprodanem koncertu na dunajskem stadionu Ernst Happel, kamor jo je prišlo poslušat kar 57 tisoč ljudi, s številko postreže spletna stran Vienna.at. Dve uri dolg spektakel je legendarna Pink začela v čisto svojem slogu – s šviganjem po zraku. Natančneje viseča z ogromnega lestenca. Delček uvodne pesmi si lahko ogledate v videu spodaj.

V naslednjih dveh urah je energična 39-letna pevka preigravala svoje številne hite, tako z najnovejšega albuma Hurts 2B Human, izdanega aprila, kot tudi z albumov z začetka svoje kariere. Med drugim smo lahko slišali uspešnice, kot so Get The Party Started, Who knew, Just Like A Pill, manjkale pa niso niti novejše skladbe, na primer Walk Me Home, Hustle in Secrets, ki jo Pink izvaja skupaj z enim od svojih plesalcev na vrveh v zraku. Del nastopa si lahko ogledate spodaj.

Koncert je končala tako, da je, vpeta na poseben obroč, pripet na jeklene žice, po zraku odfrčala nad 57-tisočglavo množico in odpela skladbo So What, poslovila pa se je v romantičnem vzdušju, saj je bosa in oblečena le v kavbojke ter belo majico odpela še nekoliko starejšo balado Glitter In The Air.

Koncert vseboval tudi pomembna družbena sporočila in za pevko značilen humor

Pink, ki je znana po tem, da vedno pove, kaj misli, in da tudi svoja družbeno-politična prepričanja prek svoje glasbe deli s svetom, je obiskovalcem med posameznimi skladbami, ko se je na hitro preoblačila v zaodrju, tu in tam zavrtela video, ki je imel močno sporočilo. In sicer da moramo biti vedno zvesti sami sebi in da se ne smemo spreminjati, ker to družba zahteva od nas, temveč moramo biti mi tisti, ki družbo spreminjamo na bolje.

Del koncerta, ki je sicer nabit z energičnimi skladbami, plesom in akrobacijami, je namenjen akustičnim baladam. Foto: Eva Doljak

Pevka je tako kot na vseh koncertih tudi tokrat zabavala obiskovalce s svojim edinstvenim humorjem. Glede na to, da smo se na Dunaju skorajda topili na 36 stopinjah Celzija, je bilo Pink, ki je imela za poletje precej neprimerno kostumografijo – ta je vključevala veliko dolgih hlač in rokavov ter celo plaščev – še toliko bolj vroče. Na ta račun se je tudi pošalila: "Ni kaj, zelo primerna oblačila sem izbrala za poletje. Mogoče moram za prihodnje leto razmisliti o tem, da bi se pri tej vročini oblekla v še kaj debelejšega, na primer v umetno krzno."

Tudi ko ji je eden od obiskovalcev v roke predal posebej zanjo narejeno slaščico, se je pošalila, da ji bosta tako ali tako otroka to pojedla. Dodala je: "Čeprav, če dobro pomislim … Rodila sem ju, tako da mi ni treba še sladice deliti z njima …" Trenutek, ko je njena starejša hčerka Willow priskakljala na oder ter naredila nekaj premetov in skočila svoji slavni mami v objem, pa je bil zagotovo eden najprikupnejših trenutkov večera. Pink namreč na turnejah vedno spremljajo njen mož Carey Hart in njuna otroka, osemletna Willow ter dve leti in pol star Jameson.

Spektakel, za katerega si želiš, da ga ne bi bilo konec

A ne le z odličnim vokalom, vrhunskimi plesnimi točkami in simpatičnim komuniciranjem z občinstvom, obiskovalcem je dih jemal tudi sam oder, ki je zares veličasten. S spektakularnega odra z dvema velikima ekranoma v obliki srca pri strani in zares ogromnim ekranom na zadnji strani odra, kjer so se ves čas vrtele zanimive projekcije, je občasno bruhal ogenj, z njega so švigali ognjemeti, topovi so gledalce v prvih vrstah zasuli s konfeti.

Dunajski stadion Ernst Happel je bil razprodan in napolnjen do zadnjega kotička. Foto: Eva Doljak

Ni treba poudarjati, da je bil koncert priljubljene pevke Pink tudi tokrat prava poslastica tako za ušesa kot za oči. Tako ni razočarala svojih zvestih oboževalcev, ki konec koncev niso odšteli malo za vstopnice. Sploh če so si hoteli zagotoviti prve vrste in jo videti zares od blizu. Prav tako ni treba posebej poudarjati, da smo vsi, ki smo bili tam, po dveh urah spektakla kar malo žalostno pomislili: "Kdaj sta minili dve uri? Saj je bila na odru komaj nekaj minut …"

Pa vendar je bilo tokrat doživetje za nas, ki glasbenico spremljamo in njene koncerte obiskujemo že več let, malce drugačno kot desetletje prej. Kostumografija morda ni bila tako zelo glamurozna kot na kateri od preteklih turnej. Vsekakor glasbenica tokrat ni kazala veliko gole kože, kot smo bili vajeni v preteklosti. V sklopu turneje Funhouse je na primer za nekaj glasbenih točk nosila vijoličast bodi, ki je bil šivan tako, da ji je eno dojko pokrivala le majhna črna zvezda.

Turneja Beautiful Trauma je pevkina sedma turneja. Foto: Eva Doljak

V letih, v katerih do zadnjega kotička napolni največje dvorane in stadione, smo videli tudi že veliko njenih najboljših akrobatskih točk. Takšnih, ki jih je skorajda nemogoče preseči. Kaj več še sploh lahko ponudiš množici, potem ko enkrat v živo poješ viseč na glavo, poskakujoč na vrveh bungie jumpinga ali ko poješ, medtem ko se v zorbing žogi vrtiš po rokah množice? Ali pa ko v živo poješ in zraven plešeš, medtem ko se na vrveh spuščaš z visoke stavbe (kar je Pink naredila na podelitvi American Music Awards pred dvema letoma).

A kot sama poudarja v intervjujih, vedno si lahko še boljši, vedno je prostor za napredek. In dokler bo imela skozi svojo glasbo ljudem še vedno kaj povedati in dati, bo ustvarjala. Glede na razprodane koncerte pa lahko tudi skoraj z gotovostjo trdimo, da bo še naprej brez težav razprodajala dvorane in stadione po vsem svetu.

