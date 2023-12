Bodo Let 3 na Evroviziji drugič zapored predstavljali Hrvaško?

Reški rokerji, ki so na letošnji Evroviziji vzbujali pozornost s skladbo Mama ŠČ!, s svojim imidžem in odrskim nastopom, na evrovizijski izbor ciljajo tudi prihodnje leto.

Hrvaška radiotelevizija je objavila seznam izvajalcev, ki se bodo pomerili na Dori, hrvaškem nacionalnem izboru predstavnika tekmovanja za pesem Evrovizije. Med njimi so tudi reški rokerji Let 3, ki želijo na prihodnjo Evrovizijo odpotovati s skladbo Babaroga.

Na HRT so letos prejeli rekordne 203 prijave evrovizijskih kandidatov, med njimi je ob Let 3 še en izvajalec, ki je na Dori že slavil. To je Damir Kedžo, ki bi moral Hrvaško predstavljati na Evroviziji leta 2020, a so tekmovanje zaradi pandemije koronavirusa nato odpovedali.

Skupno bo na hrvaškem nacionalnem evrovizijskem izboru, ki bo februarja prihodnje leto, nastopilo 24 izvajalcev.

