Bo Urški Čepin uspel povratek na glasbeno sceno? #video

Potem ko je za nekaj let poniknila iz javnosti, se kontroverzna starleta Urška Čepin v velikem slogu vrača nazaj na domačo estrado. Tokrat se lahko pohvali z glasbenim podvigom, ki je nastal skupaj v sodelovanju z nekdanjim članom fantovske skupine Game Over Steffaniem. Njena nova pesem nosi naslov Heroina (sl. Junakinja), Čepinova pa jo je odpela v srbščini.

Urška Čepin je svojo novo pesem Heroina (sl. Junakinja), ki jo poje v srbskem jeziku, javnosti predstavila pred štirimi dnevi. Pri najnovejšem glasbenem projektu je moči združila s nekdanjim članom nekoč zelo priljubljene skupine Game Over Steffaniom, s katerim sta posnela tudi videospot. To sicer ni njena prva pesem, saj je pred desetletjem izdala pesem Čista desetka, sledila pa sta ji še Samo me pogledaj in Ja sam vuya.

Potem ko se je Čepinova za daljše obdobje umaknila z oči javnosti, se starleta zdaj vrača nazaj v glasbene vode. Kot kaže, si od svoje glasbene kariere obeta veliko, saj je novo pesem izdala pod okriljem srbske založbe IDJTunes. Srbija ima namreč v primerjavi s Slovenijo veliko večji in bolj razvit glasbeni trg.

Nenavadna kombinacija vzklila na počitnicah v Egiptu

Po poročanju spletne strani VideoSvet se je ideja za sodelovanje med Čepinovo in nekdanjim članom zasedbe Game Over zgodila naključno. Kot je povedal Steffanio, sta se s Čepinovo spoznala, ko je s svojo ženo letel v Egipt. Na istem letalu je potovala tudi kontroverzna starleta.

Kot je še dodal Steffanio, se s Čepinovo prej nista osebno poznala. "V preteklosti sva se sicer srečevala na različnih dogodkih, a več kot par besed nisva nikoli spregovorila," je še povedal Steffanio. “No, na dopustu pa smo postali nerazdružljivi, največ sta se seveda družili moja žena in Urška, bili smo skupaj na plažah, na izletih in v lokalih,” je še povedal pevec.