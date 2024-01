Po vsem svetu je namreč prodal več kot 160 milijonov plošč z uspešnicami, kot sta Uptown Girl in We Didn't Start the Fire, ter štirikrat zasedel vrh ameriške lestvice najboljših albumov.

Po vsem svetu je namreč prodal več kot 160 milijonov plošč z uspešnicami, kot sta Uptown Girl in We Didn't Start the Fire, ter štirikrat zasedel vrh ameriške lestvice najboljših albumov. Foto: Guliverimage

Ameriški glasbenik Billy Joel za 1. februar napoveduje izid nove skladbe Turn the Lights Back. Pesem, ki sledi dolgemu glasbenikovemu premoru, bo po napovedih založnikov odprla novo poglavje v njegovem ustvarjalnem delu. To po pisanju britanskega časnika The Guardian morda nakazuje na nov Joelov album.

Glasbenik je novo pesem napovedal v videoposnetku, ki ga je pretekli mesec objavil na TikToku. Ob njem je zapisal, da nastaja nekaj malega, kar bomo morda kdaj slišali.

Joel, ki velja za enega najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov, je tokratno skladbo ustvaril skupaj s producentom Freddyjem Wexlerjem, ki je med drugim sodeloval pri skladbah izvajalcev, kot so Ariana Grande, Justin Bieber in Selena Gomez.

Prodal več kot 160 milijonov plošč

Kot so spomnili pri Guardianu, je Joel po svojem preboju v začetku 70. let prejšnjega stoletja s svojstvenim vedrim in nekonvencionalnim poprockovskim slogom očaral številne. Po vsem svetu je namreč prodal več kot 160 milijonov plošč z uspešnicami, kot sta Uptown Girl in We Didn't Start the Fire, ter štirikrat zasedel vrh ameriške lestvice najboljših albumov. Za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim tudi šest grammyjev.

Po albumu River of Dreams, ki je leta 1993 zasedel prvo mesto na ameriški lestvici, se je umaknil od ustvarjanja pesmi, kar je pozneje pojasnil: "Nisem zmogel biti tako dober, kot sem si želel biti." Kot je dodal, si je vedno prizadeval, da bi bilo njegovo delo resnično odlično, a je sčasoma ugotovil, da to ne more biti vedno. Zato je za nekaj časa prenehal. Odtlej je izdal le še samostojni singel All My Life, in sicer leta 2007.

