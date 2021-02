Balkan žaluje za Balaševićem, v Novem Sadu množično slovo ob svečah, cvetju in petju

"Balaševiću veliko dolgujemo. Njegove pesmi si bomo zapomnili za vedno, saj umetnost ni časovno omejena in ne pozna meja," je sporočila srbska premierka Ana Brnabić in izrazila sožalje glasbenikovi družini.

Od Balaševića se je na Twitterju poslovil makedonski premier Zoran Zaev. Objavil je njegovo pesem Sedam osmina in ob njej zapisal: "Balkan nocoj žaluje za Balaševićem. A odšel je le fizično, njegov duh je tako velik, da nikoli ne bo zbledel ali bil pozabljen." Dodal je, da je Balaševićeva zapuščina velika.

Na Instagramu se je od Balaševića poslovil tudi župan Novega Sada Miloš Vučević. "Novi Sad se te bo vedno spominjal," je zapisal.

V Novem Sadu se je sicer v petek zvečer na Trgu svobode zbrala množica ljudi, da bi se poslovili od Balaševića, zastave v mestu so bile spuščene na pol droga.

Novi Sad sinoči:

Novi Sad... Jedno tužno veče😢 pic.twitter.com/CM8CI3OUcO — Lodger Limansky (@bowie021) February 19, 2021

Po poročanju portala Moj Novi Sad je bila mestna hiša ovita v temo, ljudje pa so prižigali sveče in polagali cvetje okoli spomenika Svetozarja Miletića. Iz zvočnikov je bilo mogoče slišati Balaševićeve pesmi, kot so Kad odem, Slovenska in D mol. Pred tem so se meščani zbrali pred Balaševićevo hišo v Novem Sadu.

Kdaj in kje bodo glasbenika pokopali, za zdaj ni znano. V Novem Sadu bodo dan glasbenikovega pogreba razglasili za dan žalovanja, piše STA.

Pevec Zdravko Čolić je Balaševićevo smrt opisal kot nenadomestljivo izgubo za kulturno in javno življenje celotne regije ter za vse občudovalce Balaševićeve glasbe v svetu. Za Novosti je povedal, da ga je novica o Balaševićevi smrti presenetila. "Za tako velikega človeka in umetnika mislite, da vas ne bo nikoli zapustil. Odšel je veliki pesnik in moj veliki prijatelj, za njim je ostala velika praznina," je njegove besede povzela STA.

Na družbenih omrežjih so mu številne zapise posvetili hrvaški pevci, igralci in politiki. Nekdanja hrvaška premierka Jadranka Kosor mu je na Twitterju posvetila zapis: "Ko je vaše zagrebško srce nenadoma in iznenada v Novem Sadu. Ker srce gre tja, kamor ga vodi srce."

Hrvaški pevec Tony Cetinski pa je na svojem profilu na Facebooku zapisal: "Počivaj v božjem miru 'panonski mornar'. Hvala za vse, kar si nam zapustil."

Sicer pa se je tudi v Zagrebu v petek zvečer na Ilici zbralo nekaj ljudi, da bi se poslovili od Balaševića. Po poročanju Jutarnjega lista so med drugim ob prižganih svetilkah in cvetju zapeli Balaševićevo balado Slovenska.

