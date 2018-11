Ambasado Gavioli spet odpirajo, a napovedujejo spremembe

Še letos naj bi svoja vrata znova odprla Ambasada Gavioli, kultni izolski klub, ki ga v zadnjih letih bolj kot z nočnimi zabavami povezujemo z nenehnim ugibanje, ali ga bodo ali ne bodo dokončno zaprli.

Vodje klubskega programa so septembra sporočili, da se jim je z lastnikom zgradbe vendarle uspelo dogovoriti in bodo Ambasado Gavioli znova zagnali, v sredo zvečer pa so ponovno odprtje kluba tudi uradno napovedali. Ob tem so v daljšem zapisu pojasnili, da bo Gavioli doživel več sprememb tako v videzu kot vsebini.

Obnavljajo tako zunanjost kot notranjost

V notranjosti objekta se dogajajo pomembni premiki, so sporočili, "obnovitev strehe, osvežitev barv celotnega zgornjega plesišča (privee), montaža klimatske naprave v ta isti prostor, kjer je do zdaj ni bilo, popolnoma nova fasada na celotni stavbi in odprava anomalij v sanitarijah so samo prvi koraki, ki so bili izvedeni oziroma se trenutno izvajajo".

Ob odprtju kluba nameravajo začeti preizkušati tudi novo ozvočenje in razsvetljavo, na katera je v preteklosti letelo veliko očitkov.

Foto: Matjaž Tavčar

Celoten klub bodo odprli petkrat na leto, vsako soboto pa bo delovalo manjše plesišče

V novem poglavju bodo uvedli tudi programske spremembe, so pojasnili. "To pomeni pet velikih dogodkov na leto, ko bo Ambasada Gavioli zadihala s polnimi pljuči. Manjše plesišče (privee) pa bo od novega leta dalje delovalo vsako soboto, saj je analiza pokazala, da Obala močno potrebuje prostor, v katerem se bo tedensko odvijala plesna elektronska glasba." Celotnega kluba ne bodo odpirali vsak konec tedna, ker bi to s seboj prineslo stroške, ki jih trg trenutno ne more pokriti, so še zapisali na Facebooku.

Rojstnodnevna zabava s Tale Of Us

Dodali so, da se dogovarjajo tudi za organizacijo drugih dogodkov, ne nujno povezanih z elektronsko glasbo, kot so kulturne prireditve, modni in korporativni dogodki, za konec pa so razkrili še, da bo prva velika zabava v Ambasadi Gavioli že letos. Na rojstnodnevni zabavi ob 23. obletnici bo Gavioli 8. decembra gostil italijanski dvojec Tale Of Us, ki bo v Sloveniji gostoval prvič.

