20 ugodnosti v Music Maxu ob črnem petku, ki bodo navdušile glasbenike & glasbenice

ŠE ENA SUPER NOVICA (preden si ogledaš vseh 20 ugodnosti) Ker vemo, da k nam prihajajo glasbeniki iz vseh vetrov in ker imamo v naši trgovini več kot 6.737 različnih artiklov, se lahko zgodi, da kljub kar 20 znižanim ponudbam, mogoče tista tvoja želena oprema ni v akciji. Zato smo se odločili, da v času te akcije Black Friday cene VSEM* našim izdelkom (ki niso vključeni v spodnjih 20 ponudb), znižamo za deset odstotkov. *Iz akcije so izvzeti artikli znamke Yamaha. Za aktivacijo popusta ne potrebuješ kode. Popust se ti prizna avtomatsko. Klikni tukaj za vso ponudbo iz Music Maxa >> Ali pa si oglej divje znižano Black Friday ponudbo spodaj …

VSI modeli ukulel Flight – 15 %

Ukulele – eno najbolj priljubljenih glasbil tega leta in vrhunsko darilo za vsakogar, ki ima rad glasbo. Enostavno igranje in lahko prenašanje sta neprekosljiva kombinacija.

Izkoristi 15 % popusta na vse modele ukulel Flight in naj se tvoje glasbeno ustvarjanje začne z najbolj priljubljeno znamko tega prikupnega instrumenta.

15 % popusta na kitare Crafter

Ne glede na to, ali si popolni začetnik ali pa že izkušen kitarski maček, se bo v naši ponudbi akustičnih & elektroakustičnih kitar Crafter našlo nekaj zate.

Najboljše pri vsem skupaj pa je, da vse kitare Crafter trenutno dobiš kar 15 odstotkov ceneje. S svojo bogato zgodovino, skrbno izbranimi vrstami lesa in pod taktirko visoko cenjenih korejskih mojstrov ponujajo izjemne kitare, ki jih odlikujejo udobje, vzdržljivost ter avtentičen zvok, ki ga kitaristi po vsem svetu takoj prepoznajo in cenijo.

Izjemni bobni in tolkala Mapex –15 %

Znamka Mapex, ki po vsem svetu odmeva s svojimi inovacijami na področju bobnov in tolkal, je prva izbira marsikaterega svetovno znanega bobnarja. Chris Adler (Lamb of God), Claus Hessler, Will Calhoun in mnogi drugi, ki se ne bojijo izstopati, prisegajo na to znamko.

Če bi tudi ti rad odlične bobne in tolkala, s katerimi boš ravno prav izstopal od povprečja, ne zamudi izjemne priložnosti, da si jih zagotoviš kar 15 odstotkov ceneje.

–15 % znamko akustičnih kitar Furch

Kitare Furch prihajajo iz osrčja Evrope. Ročno izdelane mojstrovine iz Češke so hitro osvojile srca glasbenikov po vsem svetu in tako je Furch prva izbira številnih profesionalcev.

Če si v iskanju res odlične akustične kitare, potem te ekskluzivne možnosti, da jo dobiš kar 15 odstotkov ceneje, ne smeš zamuditi.

–15 % na akustične kitare LAG

Zanesljive akustične in elektroakustične kitare francoskega proizvajalca Lag so še posebej priljubljene med začetniki in tistimi, ki za zanesljivo kitaro niso pripravljeni odšteti veliko.

Super novica je, da že ob tako ugodnem nakupu privarčuješ še 15 odstotkov.

Akustične kitare Dowina –20 % ceneje

Če si želiš kitaro s karakterjem, te bo zagotovo navdušila znamka Dowina. Slovaške akustične kitare ti za tvoj denar ponujajo kar največ užitka, izdelava pa že prav diši po dolgi tradiciji.

Kitara, ki te bo naravnost očarala s svojim karakterjem, je zdaj na voljo kar 20 odstotkov ceneje!

–20 % na ugledno studijsko znamko IK Multimedia

Najbolj vroča studijska oprema ta hip! IK Multimedia se je lahko v preteklih letih pohvalila z izjemnim renomejem kakovostne studijske opreme. Ne glede na to, ali se v snemanje glasbe in podcastov šele podajaš ali pa si že prekaljeni maček, bo IK Multimedia tvojo izkušnjo izjemno olajšala in postavila na profesionalno raven.

Verjetno pa se strinjava tudi, da bi bilo super izdelke IK Multimedia dobiti 20 odstotkov ceneje. Odlično! Točno za to smo se v času te nore akcije odločili v Music Maxu.

–20 % na akustične kitare Jet

Odlična izbira za vse začetnike in tiste, ki si želijo dobre kitare po ugodni ceni. Jet ponuja ene najcenejših akustičnih in elektroakustičnih kitar, ki naravnost navdušujejo.

Kljub že pregrešno ugodni ceni teh kitar pa smo se odločili, da vse akustične kitare znamke Jet znižamo za dodatnih 20 odstotkov.

Vsi pedali MXR –20 %

Verjetno eden izmed najbolj prepoznavnih izdelovalcev kitarskih (in bas) efektov na svetu, med drugim zaslužni za legendarne zvoke kitaristov, kot so Randy Rhoades, Zakk Wylde in Eddie Van Halen. Še vedno veljajo za ene najbolj kakovostnih in cenovno dostopnih pedalov.

In ja – tudi te smo zate znižali kar 20 odstotkov!

–20 % na kitare Cort

Kot se za enega največji proizvajalcev kitar na svetu spodobi, se v Cortovem naboru kitar zagotovo za vsakega najde tista prava!

Odlična novica pa je, da če najdeš kitaro zase, zanjo v času trajanja te akcije odšteješ kar 20 odstotkov manj.

Razsvetljava Beamz za dom ali oder –15 % ceneje

Za magično popestritev vsake zabave in okrepitev emocij, ki se odvijajo na odru, je dobra razsvetljava nepogrešljivega pomena. Ker pa magija svetlobe lahko hitro osiromaši tvojo denarnico, je Beamz svoje izdelke zasnoval tako, da za dostopno ceno ponudijo kar največ čarovnije.

Da pa je vse skupaj še slajše, smo celotno ponudbo Beamz v Music Maxu zate znižali za 15 odstotkov. Preveri!

–20 % na kitare Sterling By Music Man

Verjetno se strinjava, da so kitare Music Man ene izmed najbolj priznanih na svetu. Ker pa te dosegajo astronomske cene, pod svojo znamko ponujajo imenitne kitare Sterling By Musicman, ki ti za nižjo ceno ponudijo enak občutek igralnosti in imenitne zvoke, ki naravnost navdušujejo!

Verjetno te bo razveselilo dejstvo, da smo zate vse kitare znamke Sterling By Music Man znižali za 20 odstotkov.

–20 % na VSA pihala in trobila Jupiter

Igrati pihala in trobila ni le mega zabavno, pač pa imajo ti instrumenti še eno izjemno skupno lastnost. Študije so pokazale, da igranje pihal in trobil krepi dihanje in razvoj pljuč, kar v trenutni situaciji z virusom v bistvu deluje tako terapevtsko kot tudi preventivno.

Jupiter je izredno cenjena znamka pihal in trobil, ki po vsem svetu velja za šolski standard. Pri vsem skupaj pa lahko ob nakupu privarčuješ 20 odstotkov.

–15 % na vse izdelke Vonyx

Če želiš ugodno opremiti svoj domači studio, ali pa potrebuješ ozvočenje za zabavo, boš med izdelki Vonyx zagotovo našel primerno rešitev za vse želje. Veliko zabave za malo novcev!

Kljub že ugodnim cenam pa smo se v Music Maxu odločili, da s 15 odstotki popusta izdelke Vonyx naredimo še dostopnejše. Sliši se skoraj prelepo, da bi bilo res ... ampak je!

Činele Zildjian kar –15 %

Ker si dober bobnar zasluži dobre činele, smo zate pripravili odlično ponudbo ene najbolj uveljavljenih znamk na področju bobnov. Zildjian odlikuje več kot 400-letna tradicija je prva izbira mnogo profesionalnih bobnarjev.

Prestižna znamka, ki je zaslovela po svojih činelah in bobnarskih pripomočkih zdaj na voljo kar 15 odstotkov ceneje.

–20 % na harmonike GOLDENCUP

Če iščeš prvo učno klavirsko harmoniko ali pa želiš le razširiti svojo zbirko harmonik, je Goldencup odlična izbira, ki bo zelo prizanesljiva tvoji denarnici.

V obeh primerih te bo verjetno razveselilo dejstvo, da smo zate vse harmonike znamke Goldencup znižali za 20 odstotkov.

Markbass/DV Mark –15 %

Številni basisti in kitaristi po vsem svetu za svoje delovne konje izberejo Markbass ali DV Mark. Obe znamki izdelujejo pod isto streho v Italiji in, kot se spodobi, sodelujejo z velikimi imeni, kot sta Frank Gambale in Marcus Miller.

Če si tudi ti želiš edinstvenega zvoka, ki naravnost navduši, imaš edinstveno priložnost, da si ga priskrbiš kar 15 odstotkov ceneje. Super, kajne?

Vse harmonike Hohner –15 %

Harmonike Hohner so znane po svoji vrhunski kakovosti in tradiciji, ki sega več kot stoletje nazaj. To nemško podjetje je eno izmed najbolj priznanih imen v svetu harmonik. Njihove harmonike so izdelane s strastjo in natančnostjo, kar zagotavlja odličen zvok in vzdržljivost.

Ne zamudi te priložnosti in si zagotovi glasbeni instrument, ki ti bo služil vrsto let in ti omogočil, da prosto izražaš svojo glasbeno kreativnost. V naši Black Friday ponudbi kar 15 odstotkov ceneje.

Izredni AKCIJSKI MIX kar do –50 %



Foto: Music Max Predstavljaj si tale akcijski mix kot neko vrečko presenečenja. V njem namreč najdeš nabor glasbil in glasbene opreme iz naše celotne spletne trgovine, vsi izdelki pa imajo eno skupno lastnost: nore popuste tudi do –50 %!



Tudi kode ne potrebuješ, saj se ti popust prizna avtomatsko. Klikni na spodnji gumb in najdi pravi izdelek zase! VESELO NAKUPOVANJE TI ŽELIMO!

