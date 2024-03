Znana slovenska disko-punk zasedba izdala peti album

Skupina Koala Voice je novi album, ki je izšel danes, premierno predstavila že v sredo v Kinu Šiška in ob tem akustično odigrala nekaj skladb.

"Zdaj nas čakajo koncerti po Sloveniji, predstavljanje novega zvočnega izdelka na festivalih, klubih in gledališčih pri nas ter v tujini, 17. oktobra pa poseben, večji koncert v Kinu Šiška Ljubljana," je ob izidu albuma povedala skupina. Izid albuma spremlja tudi nov singel z naslovom Vest, za vizualno podobo katerega je poskrbela ekipa Nejca Smodiša.

"Mislim, da smo ustvarili prijeten, 'uplifting', kratek sladek album, za katerega bi si želela, da ga naši poslušalci vidijo in slišijo kot nekakšno Koala Voice razglednico iz neznano kje," je o novem albumu povedala pevka zasedbe Manca Trampuš. Foto: Katja Kodba/STA

Kot je povedala pevka zasedbe Manca Trampuš, je zanjo tako kot vsak njihov album do zdaj, zanjo tudi Auf Wiedersehen posebno zaobjetje in zapis občutkov in dogodkov preteklega leta, dveh oziroma obdobja treh let.

"Mislim, da smo ustvarili prijeten, 'uplifting', kratek sladek album, za katerega bi si želela, da ga naši poslušalci vidijo in slišijo kot nekakšno Koala Voice razglednico iz neznano kje. Tokrat se mi zdi, da se v besedilih malo manj naslanjamo na zlomljena srca, ampak imajo komadi zame bolj sporočilnost hvaležnosti, smeha in zavedanja, da dokler se dela glasba, je in bo vse v redu," je še povedala pevka.

Foto: Katja Kodba/STA

Za oblikovanje albuma sta tokrat poskrbela Bor Šparemblek in Jan Pirnat, posneli pa so ga v studiu Transformator z Zvonetom Kukcem v Ljubljani. Med snemanjem so sodelovali še z Janezom Križajem (Late for the party), Juretom Vlahovičem (Bigger the city) in Mauricom Andirilom (master za Late For the Party). Za končno master sliko je poskrbel Gregor Zemljič, je sodelujoče na albumu povzel član zasedbe in soavtor skladb Domen Don Holc.

Foto: Katja Kodba/STA

