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Avtor:
Sabina Bravec

Sobota,
11. 7. 2026,
18.00

Osveženo pred

18 minut

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Žan Serčič pesem glasba poletje Majorka Španija Hitrih 5

Sobota, 11. 7. 2026, 18.00

18 minut

Hitrih 5

Žan Serčič, kakršnega še niste videli: Velikokrat sem se počutil podobno #video

Avtor:
Sabina Bravec

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Žan Serčič | "Ne bi rad, da ljudje v pesmi iščejo konkretno osebo, ker se mi zdi, da se potem izgubi bistvo. Veliko lepše mi je, ko vsak v pesmi najde svojo zgodbo," je za Siol.net povedal Žan Serčič. | Foto Flor Rajo

"Ne bi rad, da ljudje v pesmi iščejo konkretno osebo, ker se mi zdi, da se potem izgubi bistvo. Veliko lepše mi je, ko vsak v pesmi najde svojo zgodbo," je za Siol.net povedal Žan Serčič.

Foto: Flor Rajo

Kljub vročini priljubljeni slovenski glasbenik Žan Serčič ne počiva. Med poslušalce je zajadrala njegova nova pesem Nisem več tvoj, ki vas bo s svojim zvokom in kuliso odpeljala na dva različna konca sveta. Še posebej veliko pozornosti pa je pritegnil videospot. Ta je poln intime in strasti, v njem pa se pojavita dve dekleti, ki skupaj z Žanom ustvarita zgodbo kot iz španske nanizanke. "Obe sta izredno profesionalni. Čeprav smo se poznali le nekaj ur, smo se takoj, ko so se prižgale kamere, vživeli v strasten odnos med nami," nam je zaupal glasbenik, ki kmalu napoveduje še izid španske različice pesmi.

Žan bo poletje preživel na odrih po vsej Sloveniji, vmes pa zagotovo našel tudi čas za krajše počitniške pobege. | Foto: Flor Rajo Žan bo poletje preživel na odrih po vsej Sloveniji, vmes pa zagotovo našel tudi čas za krajše počitniške pobege. Foto: Flor Rajo

Čeprav je od izida pesmi Mars in Venera, ki jo je posnel v duetu z Arijano Lucas, minilo le nekaj več kot mesec dni, Žan Serčič predstavlja novo poletno uspešnico. Vrnil se je na španski otok Majorka, kjer je pred tremi leti posnel videospot za skladbo Pusti mi spomin, zdaj pa navdušil z novo zgodbo, ki kar kliče po poletju v Sredozemlju. 

Kot bistvo pesmi povzame priljubljeni glasbenik, ta govori o svobodi in občutku, da izbereš sebe: "Včasih se primerjamo z drugimi in želimo zapolniti prostor v sobi. A mogoče nismo premajhni ali preveliki. Mogoče smo bili samo v napačni sobi." Pesem ni duet, je pa španski del posnel njegov dober prijatelj Lazaro Zumeta. Za začetek predstavlja slovensko različico, kmalu pa bo izšla tudi španska No soy mas tuyo.

Predstavljate novo pesem Nisem več tvoj, ki govori o izbiri samega sebe in občutku, da smo "morda samo v napačni sobi". Koliko osebne izpovedi je v tej zgodbi?

Kot v vsaki svoji pesmi govorim o situacijah, ki sem jih občutil sam ali jih videl od blizu. Velikokrat sem se počutil podobno, verjamem pa, da tudi ljudje okoli mene. Ne bi pa rad, da ljudje v pesmi iščejo konkretno osebo, ker se mi zdi, da se potem izgubi bistvo. Veliko lepše mi je, ko vsak v pesmi najde svojo zgodbo.

Poglejte videospot za pesem Nisem več tvoj.

Glavna igralka v videospotu prihaja s Kube, živi in dela pa na Majorki. | Foto: Flor Rajo Glavna igralka v videospotu prihaja s Kube, živi in dela pa na Majorki. Foto: Flor Rajo Ne moremo mimo zelo vročega in strastnega videospota, v katerem zaigrata dve dekleti, ki sta vzbudili veliko pozornosti. Ste morali pri snemanju stopiti iz svoje cone udobja ali vam je bilo vse skupaj precej naravno?

Pravzaprav precej naravno. Moram priznati, da nista prvi dekleti, ki bi ju poljubil. Obe – Ana in Nati – sta tudi izredno profesionalni. Čeprav smo se poznali le nekaj ur, smo se takoj, ko so se prižgale kamere, vživeli v strasten odnos med nami.

Kmalu napovedujete še izid španske različice pesmi. Kako pa vam je šla španščina? Je bil to vaš prvi stik s tem jezikom ali ga obvladate že od prej?

Vsekakor ga ne obvladam, sem pa z njim že prej imel stik. Ko sem odraščal, smo doma poslušali veliko španske glasbe. Največji vpliv je imel besedilopisec španske različice pesmi, moj tolkalist Lazaro Zumeta. Prišel je v studio in mi pomagal pri izgovarjavi. Naj nas pohvalim, da je bila snemalna ekipa po poslušanju španske različice prepričana, da sem neki Španec ali Kubanec.

Po izdaji albuma ste se nameravali malce umiriti, a vam to menda ne gre najbolje. Kdaj bo torej čas za počitek?

Počitek je tudi del mojega vsakdana. Kar zadeva ustvarjalni počitek, pa mogoče nikoli ne bomo izvedeli (smeh, op. p.).

Kako boste preživeli letošnje poletje, načrtujete kakšen poseben dopust?

Letos smo na prekrasni turneji po slovenskih gradovih in butičnih prostorih, kjer so koncerti videti malo drugače. Več kot 20 jih imamo letos, tako da že to so zame lepote Slovenije, ki jih lahko vidim na naši koncertni poti. Vmes rad skočim kam na morje, če imam kakšen dan več, morda tudi z letalom, sicer pa kam blizu. Če je navdih na vrhuncu, pa ostanem doma in snemam nove pesmi tudi do 4. ure zjutraj. To je zame poletje.

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