Avtorji:
R. K., STA

Petek,
15. 5. 2026,
22.32

posilstvo Harvey Weinstein spolni napad

Zadnji sodni proces proti Weinsteinu razveljavljen

Harvey Weinstein | Foto Reuters

Foto: Reuters

Tretji newyorški sodni proces proti nekoč vplivnemu producentu Harveju Weinsteinu se je danes na Manhattnu končal z razveljavitvijo, saj se porota ni mogla poenotiti o njegovi krivdi ali nedolžnosti glede obtožnice, ki mu je očitala posilstvo igralke Jessice Mann leta 2013.

Newyorški sodnik Curtis Farber je razglasil nično razsodbo, potem ko je od porote dobil list papirja, na katerem je pisalo, da se ne more poenotiti, poroča New York Post.

To je bil že tretji sodni proces proti 74-letnemu Weinsteinu zaradi spolnih napadov in zlorab. V New Yorku so ga leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen zaradi posilstva Mann, kar je prizivno sodišče države leta 2024 razveljavilo zaradi napak v postopku.

Newyorški tožilci so vložili nove obtožnice in lani junija je bil obsojen zaradi spolnega napada na producentko Miriam Haley, za kar mu kazen še ni bila izrečena, vendar oproščen obtožbe spolnega napada na poljsko igralko Kajo Sokol.

Prepir med porotniki

Glede posilstva Mann je na istem sojenju prišlo do prepira med porotniki, zato je sodnik obtožnico razveljavil z možnostjo ponovne vložitve.

Tožilstvo New Yorka je potem vložilo novo obtožnico, Weinstein pa je bil že prej v Kaliforniji obsojen na 16 let zapora zaradi posilstva evropske filmske igralke.

Mann je tudi na tokratnem procesu pričala, da se je čustveno navezala na Weinsteina, vendar pa je skušala razmerje prekiniti, nakar jo je posilil. Producenta je opisovala kot nepredvidljivega. Nenehno naj bi ji razlagal, da lahko ustvari ali pa uniči kariere igralk.

V zaključnem nagovoru poroti je tožilka Nicole Blumberg pozvala porotnike, naj razumejo, kako je Weinsteinova moč omogočila, da je zlahka manipuliral z ljudmi in ambiciozna igralka z velikimi sanjami je postala žrtev, poroča Post.

Vendar pa so Weinsteinovi odvetniki opozarjali na ljubezensko pismo, ki mu ga je poslala dva dneva po domnevnem posilstvu v hotelski sobi na Manhattnu, kar je bil ključen problem za poroto. Medij LA Magazine poroča, da so trije porotniki glasovali za Weinsteinovo krivdo, devet porotnic pa ni verjelo, da je šlo za posilstvo.

