Prvi polfinalni večer Evrovizije v dunajski Stadthalle je prinesel prvih deset predstavnikov, ki se bodo na sobotnem velikem finalu potegovali za evrovizijsko zmago.

V prvem predizboru so se v sobotni finale uvrstili predstavniki Grčije, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Srbije, Hrvaške, Litve in Poljske.

V polfinalu so obtičali San Marino, Estonija, Gruzija, Črna gora in Portugalska.

Vsi nastopajoči v prvem polfinalu:

Vrnitev strokovnih žirij v polfinale

V preteklih letih so v predizborih o finalistih odločali le glasovi občinstva, letos pa odločajo tako občinstvo kot strokovne žirije. Razmerje med glasovi žirije in glasovi občinstva je tako v predizborih kot v finalu 50:50.

V veliki finale Evrovizije, ki bo v soboto, se bo iz dveh predizborov uvrstilo 20 držav, medtem ko se v finale neposredno uvrstijo Avstrija kot država gostiteljica in velika četverica Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo. Neposredna uvrstitev v finale pripada tudi Španiji, a se je ta letos odločila za bojkot tekmovanja.

Bojkot tudi v Sloveniji

V luči preteklega vojnega dogajanja na območju Gaze in sodelovanja Izraela na letošnjem Tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju letos ne bo peterice držav, poleg Španije so se za bojkot odločile še Islandija, Irska, Nizozemska in Slovenija. RTV Slovenija tudi ne bo neposredno prenašala letošnjega evrovizijskega dogodka.

"Kljub številnim sodbam in poročilom Amnesty International, Združenih narodov, Zdravnikov brez meja itd. Izrael z neprekinjeno brutalnostjo nadaljuje svoj genocid in nezakonito okupacijo Palestine," so po navedbah STA še sporočali organizatorji, ki so bili kritični tudi do tega, da je "Izrael kljub svojim zločinom dobil priložnost, da se ta teden na Dunaju predstavi kot demokratična in mirna mavrična država". Nekaj ur pred nocojšnjim nastopom izraelskega predstavnika so na Dunaju aktivisti iz organizacije Palästina Solidarität Österreich (Palestina Solidarnost Avstrija) protestirali proti sodelovanju te države na evrovizijskem tekmovanju, poroča STA. Svoje zahteve so na dunajskem Schwedenplatzu podkrepili s simbolno postavitvijo majhnih krst s fotografijami otrok, ki so umrli v vojni na območju Gaze.

