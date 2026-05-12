Začela se je 70. Evrovizija, kdo gre v finale?

Prvi polfinalni večer Evrovizije v dunajski Stadthalle bo prinesel prvih deset predstavnikov, ki se bodo na sobotnem velikem finalu potegovali za evrovizijsko zmago.

V prvem polfinalnem večeru bodo nastopili predstavniki Moldavije, Švedske, Hrvaške, Grčije, Portugalske, Gruzije, Italije, Finske, Črne gore, Estonije, Izraela, Nemčije, Belgije, Litve, San Marina, Poljske in Srbije.

Vrstni red nastopajočih v prvem polfinalu:

Moldavija: Satoshi - "Viva, Moldova!" Švedska: Felicia - "My System" Hrvaška: Lelek - "Andromeda" Grčija: Akylas - "Ferto" Portugalska: Bandidos do Cante - "Rosa" Gruzija: Bzikebi - "On Replay" Finska: Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin" Črna gora Tamara Živković - "Nova zora" Estonija: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True" Izrael: Noam Bettan - "Michelle" Belgija: Essyla - "Dancing on the Ice" Litva: Lion Ceccah - "Sólo quiero más" San Marino: Senhit - "Superstar" Poljska: Alicja - "Pray" Srbija: Lavina - "Kraj mene"

Vrnitev strokovnih žirij v polfinale

V preteklih letih so v predizborih o finalistih odločali le glasovi občinstva, letos pa bodo izbrani na podlagi glasovanja občinstva ter gledalcev in poslušalcev po vsem svetu in strokovne žirije. Razmerje med glasovi žirije in glasovi občinstva bo, tako kot to velja za veliki finale, 50:50.

V veliki finale Evrovizije, ki bo v soboto, se bo na tak način uvrstilo 20 držav, Avstrija kot država gostiteljica in velika četverica - Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo - pa se v veliki finale uvrstijo neposredno.

Slovenija letošnjo Evrovizijo bojkotira

V luči preteklega vojnega dogajanja na območju Gaze in sodelovanja Izraela na letošnjem Tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju letos ne bo peterice držav, poleg Slovenije so se za bojkot odločile še Islandija, Irska, Nizozemska in Španija. RTV tudi ne bo neposredno prenašala letošnjega evrovizijskega dogodka.

Nekaj ur pred nocojšnjim nastopom izraelskega predstavnika so na Dunaju aktivisti iz organizacije Palästina Solidarität Österreich (Palestina Solidarnost Avstrija) protestirali proti sodelovanju te države na evrovizijskem tekmovanju, poroča STA. Svoje zahteve so na dunajskem Schwedenplatzu podkrepili s simbolno postavitvijo majhnih krst s fotografijami otrok, ki so umrli v vojni na območju Gaze."Kljub številnim sodbam in poročilom Amnesty International, Združenih narodov, Zdravnikov brez meja itd. Izrael z neprekinjeno brutalnostjo nadaljuje svoj genocid in nezakonito okupacijo Palestine," so po navedbah STA še sporočali organizatorji, ki so bili kritični tudi do tega, da je "Izrael kljub svojim zločinom dobil priložnost, da se ta teden na Dunaju predstavi kot demokratična in mirna mavrična država".

