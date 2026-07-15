Slovenski didžej Matway bo prihodnji petek nastopil na belgijskem festivalu Tomorrowland, ki velja za enega največjih festivalov elektronske glasbe na svetu.

"Še vedno težko verjamem, da bom zares nastopil na Tomorrowlandu. To je bila že od nekdaj moja največja želja in cilj, ki sem ga želel doseči. Pripravil sem poseben set, poln emocij in energije, in komaj čakam, da ga delim z obiskovalci. Verjamem, da bomo skupaj ustvarili nepozabno vzdušje," je pred prelomnim trenutkom svoje kariere povedal DJ Matway.

Foto: promocijsko gradivo

Do nastopa na Tomorrowlandu ga je pripeljal vztrajen mednarodni preboj, ki se je začel z uspešnico "Walking Away – Infinity", izdano pri Sony Music. Skladba je zbrala več kot 10 milijonov predvajanj, se uvrstila na francoske radijske lestvice ter prejela podporo priznanih didžejev, kot sta R3HAB in Sam Feldt.

Matway, ki ga je veliko domačih poslušalcev spoznalo na Hitradiu Center, danes na Spotifyju dosega več kot milijon mesečnih poslušalcev, na TikToku pa mu sledi več kot 300 tisoč ljudi. Med njegovimi mednarodnimi uspehi izstopata uradni remiks za Enisa, izdan pri Atlantic Records, ter sodelovanje z DJ Antoine pri skladbi "Show Me". Nastopal je že ob imenih, kot so Gabry Ponte, Matroda in Tujamo.

Pravkar je izdal tudi novi singel "One More Time", ki je med poslušalci naletel na izjemen odziv in že v prvih dneh požel številne navdušene komentarje.

Preberite še: