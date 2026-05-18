Na velenjski Visti se je v nedeljo na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4.066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo Na Golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga s 5.282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli. Harmonikarje je podprlo kar 11 tisoč obiskovalcev. Poseben razlog za praznovanje pa je bil tudi rekord velenjskega glasbenika in svetovnega prvaka v igranju na diatonično harmoniko Roberta Goterja, ki je v soboto postavil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike.

Po podatkih organizatorjev so harmonikarji v nedeljo uradno postavili nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike. Prejšnji rekord, dosežen leta 2011 v Cerkljah ob Krki, je znašal 1.137 harmonikarjev. Dogodek je spremljalo tudi okoli 11 tisoč obiskovalcev, so dodali organizatorji.

Osrednji trenutek dneva je bilo skupno igranje skladbe Na Golici bratov Avsenik, ene najbolj prepoznavnih instrumentalnih skladb slovenskega izvora in največkrat predvajane instrumentalne skladbe na svetu. V rekordnem orkestru so se združile različne generacije, od najmlajših harmonikarjev do tistih, ki harmoniko igrajo že več desetletij.

Na prizorišču so se srečali harmonikarji iz različnih slovenskih krajev, glasbenih šol, društev, ansamblov in družin. Mnogi so na Visto prišli prav zato, da bi bili del zgodovinskega trenutka in prispevali k skupni zgodbi slovenskega harmonikarskega prostora.

Predsednica republike poudarila, da ni šlo za lov za številkami

Častna pokroviteljica dogodka, predsednica republike Nataše Pirc Musar, je v nagovoru poudarila, da nedeljski dogodek ni bil le lov za številkami, temveč praznik srca, glasbe in narodne povezanosti. Spomnila je, da ima Kitajska več kot milijardo prebivalcev, Slovenija pa le dobra dva milijona, zato je že sam dosežek izjemen.

"Ustvarili ste dogodek, ki ga bodo pomnile generacije"

"Res je, uradni svetovni rekord s 5.282 harmonikarji še vedno drži Kitajska. Danes ga nismo presegli. A to nikakor ne zmanjšuje veličine tega trenutka. Dokazali smo nekaj drugega – da je Slovenija dežela harmonike. Dežela ljudi, ki znamo stopiti skupaj. In čeprav Guinnessov rekord danes ni prišel v naše roke, sem prepričana, da smo dosegli nekaj prav tako veličastnega: slovenski in evropski rekord. Ustvarili ste dogodek, ki ga bodo pomnile generacije. Ko je zazvenela Golica, ni igral nihče zase, ampak ste združeni poslali sporočilo svetu: da lahko naš narod z enotnostjo premika meje mogočega," je zbrane nagovorila predsednica republike.

Prihodnje leto bo nova priložnost za dosego Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju na harmoniko. Foto: Urška Miklič

Po predsedničinem mnenju današnji dogodek, ki se ga je udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša, dokazuje, da je Slovenija dežela harmonike in ljudi, ki znajo stopiti skupaj.

V mladosti se je učila igrati klavirsko harmoniko

Predsednica je razkrila, da se je v mladosti učila igrati klavirsko harmoniko in še danes se spominja svojega ponosa, ko je znala zaigrati pesem Zagorski zvonovi. Posebno zahvalo je namenila harmonikarju Robertu Goterju, pobudniku dogodka in novemu nosilcu Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike, ki mu je uspelo pod eno melodijo povezati na tisoče ljudi.

Vista pokala po šivih

Po besedah predsednice danes na Visti, ki je pokala po šivih, ni nihče igral zase, ampak za Slovenijo – za občutek enotnosti, ponosa in pripadnosti, ki ga bodo, kot je dejala, pomnile še generacije.

Velenjski župan Peter Dermol je ob tem poudaril, da je Velenje "majhno svetovno mesto", Slovenija pa majhna država z velikim srcem.

"Čestitke vsem harmonikarjem, ki so danes igrali na Visti, čestitke Robertu Goterju za Guinnessov rekord! Velenje je zelo malo slovensko mesto, a ima velike ljudi, ki se znamo povezati. Zavihteli smo se na svetovni piedestal harmonikarjev. Bravo! Zato hvala vsem, ki so danes tukaj, in vsem, ki so pomagali organizirati ta dogodek. Vidimo se naslednje leto 12. junija na Prazniku harmonike. Verjamem, da nam bo takrat uspelo podreti tudi Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike," je povedal župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Foto: Lili Pušnik / STA

Prihodnje leto bodo znova poskusili podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju

Pobudnik dogodka Goter je dejal, da letošnji dosežki predstavljajo predvsem uvod v še večji podvig prihodnje leto, ko bodo harmonikarji 12. junija na Visti znova poskusili podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju na harmoniki. Ob zahvalah podpornikom, sponzorjem in obiskovalcem je ocenil, da je za njim izjemno zahteven, a nepozaben izziv.

Harmoniko je Goter neprekinjeno igral od srede do sobote zvečer več kot 83 ur in s svojim dosežkom podrl star Guinnessov rekord. Foto: Urška Miklič

Goter že v soboto postal svetovni rekorder

Harmoniko je Goter neprekinjeno igral od srede do sobote zvečer več kot 83 ur. Ob tem je spomnil, da je ob prvem poskusu zdržal 58 ur, letos pa je letvico postavil občutno višje. Za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov je moral preseči dosedanji rekord 80 ur, 53 minut in 28 sekund. Več o njegovem izjemnem dosežku si lahko preberete v spodnjem članku:

Kaj so povedali udeleženci?

Dobro vzdušje na Visti ni popustilo niti za trenutek. "Danes je naš dan, dan muzikantov," je bil ključni moto dneva, kjer so se ob glasbi Čukov, Poskočnih muzikantov, Alpskega kvinteta, Ansambla Stil in Gadov zabavale vse generacije.

"Biti del tega rekorda je čast. Tudi Robert Goter nas je vse sezul s svojim nastopom. Harmonika je res zakon in Slovenija je danes to dokazala," je povedal harmonikar Marko iz Rogaške Slatine. "S prijatelji smo se prijavili, ker bi bilo nedopustno, da bi to zamudili. Je prvi takšen velik dogodek, velik dogodek za nas glasbenike. To je nekaj najlepšega, slovenska glasba ne sme umreti," pa je bil prepričan harmonikar Peter iz Slovenj Gradca.