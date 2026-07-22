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Avtor:
N. V.

Sreda,
22. 7. 2026,
8.10

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Natisni članek

Natisni članek
Olivera Katarina igralka

Sreda, 22. 7. 2026, 8.10

1 ura, 15 minut

Umrla je legendarna Olivera Katarina

Avtor:
N. V.

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Olivera Katarina | Olivera Katarina leta 1967 na filmskem festivalu v Cannesu | Foto Profimedia

Olivera Katarina leta 1967 na filmskem festivalu v Cannesu

Foto: Profimedia

Poslovila se je Olivera Katarina, ena najprepoznavnejših igralskih zvezd nekdanje Jugoslavije.

Olivera Katarina, velika igralska in pevska zvezda v nekdanji Jugoslaviji, je umrla v 87. letu starosti. Poslovila se je po krajši bolezni, je sporočila njena družina.

V svoji več kot šest desetletij dolgi karieri je ustvarila vrsto prepoznavnih vlog, najbolj znana pa je tista v filmu Zbiralci perja, ki je leta 1967 na filmskem festivalu v Cannesu odnesel veliko nagrado žirije, Olivera Katarina pa je nastopila na slovesnem zaključku festivala skupaj z legendarnima pevkama Nano Mouskouri in Dionne Warwick.

Ob igralstvu je bila tudi uspešna pevka, njen repertoar je obsegal predvsem ljudske srbske in romske pesmi, posnela je več deset albumov in na stotine skladb. Med najbolj znanimi so njene izvedbe pesmi Niška banja, Đelem đelem in Verka, kaluđerka

Njeno zasebno življenje je bilo precej burno. Njen prvi zakon z novinarjem Vukom Vučom je trajal le leto in pol, nato je bila več let v zvezi z direktorjem Avala filma, pa tudi z visokim funkcionarjem Udbe Ratkom Draževićem. Leta 1970 se je poročila z Miladinom Šakićem, poznejšim predsednikom nogometnega kluba Crvena zvezda. Leta 1971 se jima je rodil sin Mane, Šakić pa je še istega leta umrl v prometni nesreči. Olivera Katarina je vse življenje poudarjala, da po Šakiću ni bila več v zvezi z nobenim moškim.

Veljala je za eno najlepših žensk nekdanje Jugoslavije, a njeno življenje ni bilo vedno glamurozno, borila se je s finančnimi težavami in v nekem obdobju celo razprodajala pohištvo in osebne predmete, da bi preživela.

Olivera Katarina igralka
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