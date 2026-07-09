Umrla je legendarna Bonnie Tyler

V 76. letu starosti se je poslovila pevka Bonnie Tyler, ki je s svojim nepozabnim raskavim glasom zapela zimzeleno uspešnico Total Eclipse of the Heart.

Po več tednih v umetni komi je umrla legendarna valižanska pevka Bonnie Tyler. V začetku junija je dopolnila 75 let, umetno komo pa so ji sprožili po nujni operaciji na prebavilih, ki so ji jo maja opravili na Portugalskem.

"Bonniejina družina in sodelavci z zlomljenim srcem sporočajo, da je v bolnišnici na Portugalskem sinoči nepričakovano umrla, kar je bilo posledica bolezni, za katero so jo zdravili," je zapisano v sporočilu za javnost na pevkini spletni strani.

Bonnie Tyler leta 1984 Foto: Guliverimage

Bonnie Tyler oziroma Gaynor Sullivan, kot je bilo njeno pravo ime, je leta 1977 posnela skladbo It's a Heartache, svojo prvo veliko uspešnico, pa tudi prvo skladbo, ki jo je posnela po operaciji, s katero so ji odstranili vozličke na glasilkah. Zaradi posega je njen glas postal neobičajno raskav, prav to pa je nato postal njen zaščitni znak.

V 80. letih je zajadrala v rokovske vode in leta 1983 posnela svojo največjo uspešnico Total Eclipse of the Heart, leto pozneje pa še eno uspešnico, Holding Out for a Hero, ki jo je posnela za film Footloose. Leta 2013 je Združeno kraljestvo predstavljala na izboru za pesem Evrovizije v švedskem Malmöju, svoj zadnji, 18. studijski album The Best Is Yet To Come pa je izdala leta 2021.

Večkrat je bila nominirana za nagrade grammy in brit, leta 2022 pa je dobila britansko kraljevo odlikovanje za zasluge.

Zaradi bolezni je morala odpovedati turnejo, ki je bila prvotno načrtovana za to poletje. Jeseni je načrtovala še druge nastope, med drugim 24. novembra na Dunaju.