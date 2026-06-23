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Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
23. 6. 2026,
9.09

Osveženo pred

3 minute

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Natisni članek
menedžer ZDA zvezdniki smrt

Torek, 23. 6. 2026, 9.09

3 minute

Umrl je znan ameriški glasbeni menedžer Clive Davis

Avtorji:
A. P. K., STA

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Clive Davis, glasbeni menerdžer | Davis je bil izvršni direktor skupine RCA Music Group, kasneje pa je postal glavni kreativni direktor podjetja Sony Music Entertainment, kjer je deloval vse do svoje smrti. (Na fotografiji Clive Davis v družbi Arethe Franklin leta 2011.) | Foto Guliverimage

Davis je bil izvršni direktor skupine RCA Music Group, kasneje pa je postal glavni kreativni direktor podjetja Sony Music Entertainment, kjer je deloval vse do svoje smrti. (Na fotografiji Clive Davis v družbi Arethe Franklin leta 2011.)

Foto: Guliverimage

V starosti 94 let je umrl znani glasbeni menedžer in producent Clive Davis, ki je v pol stoletja delovanja ustvaril velike zvezde, kot so Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Whitney Houston in mnoge druge. Smrt je danes na omrežju X naznanila njegova družina.

"Danes častimo ne le izjemno osebnost, katere vpliv je za vedno spremenil glasbo, temveč tudi človeka, ki je našo družino vodil z dostojanstvom, velikodušnostjo in prijaznostjo. Odkrival, mentoriral in podpiral je največje umetnike v zgodovini sodobne glasbe ter pustil neizbrisen pečat na kulturi, ki bo trajal še generacije," je objavila pokojnikova družina.

Vzrok smrti 94-letnika ni bil naveden, vendar pa je revija Rolling Stone poročala, da so Davisa konec maja napotili na zdravljenje v bolnišnico zaradi težav z dihanjem.

Podpisoval pogodbe s številnimi zvezdniki

Dobitnik številnih nagrad grammy Davis je podpisal pogodbe z zvezdniki, kot so Janis Joplin, Billy Joel, Santana, The Notorious B.I.G., Aerosmith, Pink Floyd in Ace of Bass, ter jih tudi produciral. Ustanovil je založbo Arista Records in jo vodil od leta 1974 do leta 2000, nato pa je ustanovil še založbo J Records, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bil je tudi izvršni direktor skupine RCA Music Group, kasneje pa je postal glavni kreativni direktor podjetja Sony Music Entertainment, kjer je deloval vse do svoje smrti.

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