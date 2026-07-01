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Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
13.38

Osveženo pred

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Natisni članek
glasbenik skupina pevec smrt

Sreda, 1. 7. 2026, 13.38

11 minut

Umrl frontman zasedbe Village People Victor Willis

Avtorji:
A. P. K., STA

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Victor Willis | Victor Willis je bil star 74 let. | Foto Guliverimage

Victor Willis je bil star 74 let.

Foto: Guliverimage

Umrl je Victor Willis, frontman slavne ameriške disko skupine Village People, ki je med drugim zaslovela s hitom Y.M.C.A. Star je bil 74 let, poročajo številni mediji in tuje tiskovne agencije.

Willis, ki je na odru nastopal kot uniformirani policist s čelado, je bil soavtor največjih uspešnic skupine, poleg Y.M.C.A. še Macho Man, Go West in In The Navy.

Kratka, a agresivna bolezen

Skupina je v kratki izjavi na enem od družbenih omrežij objavila novico o Willisovi smrti in zapisala, da je pevec umrl v torek zaradi kratke, a agresivne bolezni. Ob tem so zaprosili za spoštovanje zasebnosti, na spletni strani poroča ameriški The New York Times.

Skupina Village People je v 70. letih minulega stoletja postala svetovna znana s svojimi nastopi v kostumih, ki so upodabljali seksualizirane moške stereotipe.

Skupina Village People je v 70. letih minulega stoletja postala svetovna znana s svojimi nastopi v kostumih, ki so upodabljali seksualizirane moške stereotipe. | Foto: Guliverimage Skupina Village People je v 70. letih minulega stoletja postala svetovna znana s svojimi nastopi v kostumih, ki so upodabljali seksualizirane moške stereotipe. Foto: Guliverimage

Pel tudi za Donalda Trumpa

V zadnjih letih se je skupina povezovala s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki na svojih shodih redno predvaja njihovo glasbo, v preteklosti pa je na odru tudi zaplesal s skupino.

V Teksasu rojeni glasbenik je zasedbo Village People po poročanju britanskega BBC zapustil leta 1980 in več let bil pravno bitko za avtorske pravice za pesmi, ki jih je napisal. Leta 2017 se je ponovno pridružil skupini in januarja 2025 na Trumpovem predinavguracijskem shodu zapel slovito Y.M.C.A.

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