Nekdanja supermanekenka in televizijska voditeljica Tyra Banks je vložila tožbo proti Netflixu, povezano z njenim nastopom v dokumentarni seriji Reality Check: Inside America's Next Top Model.

Tyra Banks v tožbi navaja, da je bila serija zmontirana na način, ki ustvarja zavajajočo in škodljivo podobo njenega ravnanja med ustvarjanjem priljubljenega šova Ameriški top model.

Po njenih navedbah je za dokumentarec opravila tri ure in pol dolg intervju, vendar je bilo v končni različici uporabljenih le približno 16 minut posnetkov. Trdi, da so bili njeni odgovori vzeti iz konteksta ter uporabljeni za podporo "lažni in obrekovalni zgodbi".

"V dokumentarcu gledalci pričakujejo dejstva, ne umetno ustvarjene drame ali konstruiranih zgodb," piše v tožbi.

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Sporni prizori iz preteklosti šova

Ena osrednjih tem dokumentarca je zgodba nekdanje tekmovalke Shandi Sullivan iz druge sezone. Ta je v seriji povedala, da dogodek, ki je bil v oddaji predstavljen kot nezvestoba partnerju, sama danes razume kot spolni napad.

Tyra Banks trdi, da v času snemanja intervjuja ni vedela, da Shandi Sullivan dogodek opisuje na tak način. Po njenih besedah so ustvarjalci z montažo ustvarili vtis, da se primera sploh ne spomni. "Namigovanje, da se Tyra Banks ne spomni zgodbe ženske, ki naj bi bila napadena v njenem šovu, je uničujoče in neresnično," še navaja tožba.

V tožbi Tyra Banks poudarja tudi, da je v času snemanja Ameriškega top modela hitro ukrepala, ko je bila obveščena o domnevnem neprimernem spolnem vedenju enega od članov ekipe. Po njenih navedbah je primer nemudoma posredovala vodstvu in televizijski mreži.

Zaradi prijave naj bi bila produkcija začasno ustavljena, celotna ekipa pa je morala opraviti dodatno izobraževanje o spolnem nadlegovanju pod vodstvom zunanjega strokovnjaka.

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Spor tudi zaradi J. Alexandra

Posebno poglavje tožbe se nanaša na modnega strokovnjaka in dolgoletnega sodnika šova J. Alexandra. V dokumentarcu je izjavil, da ga Banks po možganski kapi leta 2022 ni obiskala.

Banks odgovarja, da je takrat živela v Avstraliji in da je večkrat poskušala vzpostaviti stik z njim. Kot dokaz omenja sporočila, telefonske klice in večletno komunikacijo po njegovi bolezni. "Tri leta sva bila v stiku, si izmenjevala sporočila, fotografije in glasovne posnetke," trdi zvezdnica.

Po njenem mnenju ji ustvarjalci niso dali možnosti, da bi odgovorila na izjave drugih sogovornikov in predstavila svojo stran zgodbe.

Zahteva odškodnino zaradi poslovne in osebne škode

Tyra zdaj od Netflixa zahteva odškodnino zaradi domnevne izgube prihodnjih poslovnih priložnosti, zmanjšanja prihodkov in drugih finančnih posledic. Navaja tudi, da ji je sporni prikaz povzročil veliko duševno stisko.

O višini morebitne odškodnine naj bi odločala porota. Netflix in drugi vključeni producenti ob objavi novice še niso javno odgovorili na tožbo.

J. Alexander Foto: Profimedia

Del nekdanjih sodelavcev ji je stopil v bran

Po izidu dokumentarne serije so se oglasili številni nekdanji tekmovalci in člani produkcije. Nekateri so kritizirali razmere v oddaji, drugi pa so Tyri Banks podprli.

Zmagovalka osme sezone Jaslene González je poudarila, da ji je sodelovanje v oddaji spremenilo življenje na bolje in da ostaja hvaležna za priložnost, ki jo je dobila. Tudi nekdanja sodnica Kelly Cutrone meni, da dokumentarec ne prikazuje celotne slike in da bodo dejstva sčasoma prišla na dan.

Nekdanja tekmovalka se je ponorčevala iz tožbe

Na tožbo pa se že odzvala Adrianne Curry, zmagovalka prve sezone. Na Instagramu je ironično komentirala novico in se obregnila ob Tyrino trditev, da so v dokumentarcu njene izjave nepošteno zmontirali.

"Prebrala sem, da Tyra Banks toži Netflix, ker ji ni všeč, kako so zmontirali njene izjave. Resno, dekle?" je zapisala Curry ob videoposnetku in v opisu dodala: "Dobrodošla v klubu."

Njena izjava namiguje na dolgoletne kritike nekdanjih tekmovalcev resničnostnih oddaj, ki so pogosto opozarjali na selektivno montažo in ustvarjanje dramatičnih zgodb v televizijski produkciji.