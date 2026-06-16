Turško filmsko in televizijsko javnost je pretresla novica o smrti igralke Ece Irtem, ki je bila najbolj znana po vlogi v priljubljeni seriji Mostovi življenja.

Ece Irtem je umrla pri komaj 35 letih, le dan po praznovanju rojstnega dne. Po poročanju turških medijev so jo v ponedeljek okoli poldneva našli nezavestno na njenem domu, ob njej je bila takrat njena mati. Reševalci in zdravniška ekipa so hitro posredovali, vendar ji kljub prizadevanjem niso mogli več pomagati.

Vzrok smrti naj bi bil srčni infarkt

Njena nenadna smrt je sprožila številne odzive in ugibanja na družbenih omrežjih. Zaradi širjenja nepreverjenih informacij so javnosti sporočili, da prvi znaki kažejo na srčni infarkt, dokončen vzrok smrti pa bo znan po končani obdukciji in uradni preiskavi.

Številni oboževalci in sodelavci so se od igralke poslovili z ganljivimi sporočili. Posebej pretresljivo je, da je le dan pred smrtjo na družbenih omrežjih delila zahvale za čestitke in podporo ob 35. rojstnem dnevu.

Od opernega petja do televizijske slave

Že v otroštvu je kazala veliko zanimanje za odrsko umetnost, umetniško pot je kasneje nadaljevala na Univerzi Yasar v Izmirju, kjer je diplomirala iz opere in petja. Po koncu študija se je preselila v Istanbul, kjer se je dodatno izobraževala na področju igre.

Ece se je na televizijskih zaslonih prvič pojavila leta 2014, širši javnosti pa se je najbolj vtisnila v spomin z vlogo Işıl v seriji Mostovi življenja. Serija, ki spremlja konflikte med tradicionalno in sodobno usmerjeno družino, je postala ena najbolj gledanih turških produkcij zadnjih let ter ji prinesla veliko prepoznavnost doma in v tujini.

Pred tem je nastopila v več uspešnih turških serijah, poleg televizijskih vlog pa je igrala v filmu Zengo in Netflixovem kriminalnem trilerju 10 Days of a Curious Man iz leta 2024.