Če se je desetletja zdelo, da se sploh ne stara, pa je Tom Cruise v svojem najnovejšem filmu pokazal povsem drugačno podobo.

Oktobra v kinematografe prihaja film Digger, za katerega so zdaj objavili prvi napovednik. V njem je svetovno občinstvo presenetil glavni igralec Tom Cruise, saj je videti povsem drugače, kot smo ga bili vajeni do zdaj.

Poglejte:

Če smo ob nadaljevanju filma Top Gun ugotavljali, da je Cruise videti skorajda enako kot v več kot tri desetletja starejšem izvirniku, zvezdnik pa je bil v vrhunski formi tudi v sedmem in osmem delu serije filmov Misija: Nemogoče, bo v najnovejši vlogi pokazal povsem drugačno podobo.

Foto: Profimedia

64-letni Cruise v filmu Digger igra naftnega mogotca Diggerja Rockwella, "najvplivnejšega človeka na svetu", ki se želi dokazati kot odrešenik človeštva. Njegov obraz, eden najprepoznavnejših v Hollywoodu, so močno postarali, njegovo praviloma izklesano telo pa občutno poredili.

Foto: Profimedia

Kot piše v skopem opisu filma, ki ga kot režiser in soscenarist podpisuje slavni mehiški filmar Alejandro G. Iñárritu, je Digger satirična črna komedija, ki v osrčje zgodbe postavlja ego, katastrofo in protagonistovo neizmerno željo, da bi imel nadzor nad tem, kako ga svet vidi. Ob Cruisu v filmu igrajo še Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg in Jesse Plemons, premiera pa je napovedana za 1. oktober.

Oglejte si še: