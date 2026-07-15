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Avtor:
N. V.

Sreda,
15. 7. 2026,
10.22

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Tom Cruise

Sreda, 15. 7. 2026, 10.22

1 ura, 36 minut

Tom Cruise se je (končno) postaral: tako je videti v novem filmu

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Tom Cruise, Digger | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Če se je desetletja zdelo, da se sploh ne stara, pa je Tom Cruise v svojem najnovejšem filmu pokazal povsem drugačno podobo.

Oktobra v kinematografe prihaja film Digger, za katerega so zdaj objavili prvi napovednik. V njem je svetovno občinstvo presenetil glavni igralec Tom Cruise, saj je videti povsem drugače, kot smo ga bili vajeni do zdaj.

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Če smo ob nadaljevanju filma Top Gun ugotavljali, da je Cruise videti skorajda enako kot v več kot tri desetletja starejšem izvirniku, zvezdnik pa je bil v vrhunski formi tudi v sedmem in osmem delu serije filmov Misija: Nemogoče, bo v najnovejši vlogi pokazal povsem drugačno podobo.

Tom Cruise, Digger | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

64-letni Cruise v filmu Digger igra naftnega mogotca Diggerja Rockwella, "najvplivnejšega človeka na svetu", ki se želi dokazati kot odrešenik človeštva. Njegov obraz, eden najprepoznavnejših v Hollywoodu, so močno postarali, njegovo praviloma izklesano telo pa občutno poredili.

Tom Cruise, Digger | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Kot piše v skopem opisu filma, ki ga kot režiser in soscenarist podpisuje slavni mehiški filmar Alejandro G. Iñárritu, je Digger satirična črna komedija, ki v osrčje zgodbe postavlja ego, katastrofo in protagonistovo neizmerno željo, da bi imel nadzor nad tem, kako ga svet vidi. Ob Cruisu v filmu igrajo še Riz AhmedJohn GoodmanSandra HüllerMichael Stuhlbarg in Jesse Plemons, premiera pa je napovedana za 1. oktober.

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