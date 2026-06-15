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Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
10.30

Osveženo pred

22 minut

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Natisni članek
Čuki Lenart neurje toča

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 10.30

22 minut

Toča na Štajerskem potolkla tudi Čuke

Avtor:
N. V.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Čuki v Lenartu | Foto Posnetek zaslona

Foto: Posnetek zaslona

Neurje, ki je v nedeljo zajelo del Slovenskih goric, je preglavice povzročilo tudi na otroškem festivalu v Lenartu. Razbesnelo se je med nastopom skupine Čuki, ki je morala pred točo zbežati z odra.

Pretekli konec tedna je v Lenartu v Slovenskih goricah potekal otroški Veveričkin festival, na katerem so v nedeljo nastopili Čuki. Koncert se je začel veselo, nato pa je nad prizorišče nenadoma pridivjalo neurje s točo.

Poglejte:

Jože Potrebuješ, njegova hčerka EvaJernej Tozon in drugi člani skupine so vremensko dogajanje najprej opazovali z odra, nato pa se pred ujmo skrili v avtomobil. "Samo da ne bo toče," je ob tem dejal Tozon, že čez nekaj trenutkov pa so začela z neba padati ledena zrna, ki so povsem pobelila prizorišče.

"Na koncu je pomembno, da smo vsi celi," so Čuki ob posnetku dogajanja zapisali na družbenih omrežjih, ob tem pa se zahvalili vsem obiskovalcem, ki so jih kljub temnim oblakom prišli poslušat.

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