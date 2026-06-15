Toča na Štajerskem potolkla tudi Čuke

Neurje, ki je v nedeljo zajelo del Slovenskih goric, je preglavice povzročilo tudi na otroškem festivalu v Lenartu. Razbesnelo se je med nastopom skupine Čuki, ki je morala pred točo zbežati z odra.

Pretekli konec tedna je v Lenartu v Slovenskih goricah potekal otroški Veveričkin festival, na katerem so v nedeljo nastopili Čuki. Koncert se je začel veselo, nato pa je nad prizorišče nenadoma pridivjalo neurje s točo.

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Jože Potrebuješ, njegova hčerka Eva, Jernej Tozon in drugi člani skupine so vremensko dogajanje najprej opazovali z odra, nato pa se pred ujmo skrili v avtomobil. "Samo da ne bo toče," je ob tem dejal Tozon, že čez nekaj trenutkov pa so začela z neba padati ledena zrna, ki so povsem pobelila prizorišče.

"Na koncu je pomembno, da smo vsi celi," so Čuki ob posnetku dogajanja zapisali na družbenih omrežjih, ob tem pa se zahvalili vsem obiskovalcem, ki so jih kljub temnim oblakom prišli poslušat.