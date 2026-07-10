V novi epizodi Spotkasta z Evo je gostoval Tadej Zbičajnik, širši javnosti bolj znan kot raper Triiiple, v zadnjih letih pa tudi kot igralec v slovenskih televizijskih serijah. Če ga številni poznajo po hiphopu, tetovažah, močni odrski prezenci in nekoliko trši javni podobi, je pogovor razkril njegovo drugo plat – iskreno, ranljivo in zelo samoreflektirano. Z Evo se je dotaknil ustvarjanja, igralstva, slovenske hiphop scene, očetovstva, razhoda, notranjih stisk in pomena strokovne pomoči, predvsem pa vprašanja, kako ostati zvest sebi, ko življenje postane težje, kot si si predstavljal.

Triiiple je poudaril, da javnost pogosto prehitro sklepa, kdo je človek, če ga pozna zgolj z glasbo, v medijih ali na družbenih omrežjih. Pri raperjih se hitro pojavijo predstave o trdoti, agresiji, kriminalu ali hladnosti, vendar je resničnost pogosto precej drugačna. Po njegovih besedah je hiphop predvsem umetnost izražanja. V njem je prostor za jezo, žalost, veselje, razočaranje, družbeno kritiko in osebne zgodbe, zato zunanja podoba še zdaleč ne pove vsega o človeku. Za tetovažami, odrsko energijo in ostrimi besedili se pogosto skriva nekdo, ki svet doživlja veliko bolj občutljivo, kot si predstavljamo.

"Če bi lahko šel nazaj, bi več poslušal"

Ko danes razmišlja o najstniških letih, priznava, da bi marsikaj naredil drugače. Pravi, da je bil precej trmast in da bi si želel, da bi v mladosti večkrat poslušal ljudi, ki so mu želeli dobro. Ne zato, ker bi obžaloval svojo pot, ampak zato, ker danes razume, da modrost pogosto pride šele takrat, ko jo znaš sprejeti.

Kljub temu ne verjame v obžalovanje. Prepričan je, da imajo tudi težke izkušnje svoj namen in da človeka pogosto najbolj oblikujejo prav tiste, ki ga najbolj bolijo. V življenju ni pomembno, da ne padeš. Pomembno je, da se iz padca kaj naučiš.

Tadej Zbičajnik je širši javnosti bolj znan kot raper Triiiple, v zadnjih letih pa smo ga videli tudi v igralskih vlogah v serijah Ja, Chef! in Nemirna kri. Foto: Luka Petrič

Vse se je začelo v Velenju

S hiphopom se je začel ukvarjati že pri devetih letih. To je bil čas grafitov, skejtanja, druženja na ulici in odkrivanja glasbe prek MTV-ja, revij in plošč, na katere so čakali tedne ali celo mesece. Posebno mesto ima v njegovem življenju Velenje. Meni, da mora umetnik vedno vedeti, od kod prihaja. Prav domače okolje, prijatelji in lokalna hiphop scena so pomembno vplivali na njegovo identiteto in ustvarjanje.

Čeprav doma ni odraščal ob rap glasbi, ga je ta hitro pritegnila kot način izražanja. Ko je prvič slišal slovenski rap, je ugotovil, da je mogoče tudi v slovenščini povedati močne, pomembne stvari.

Navdih pride takrat, ko ga najmanj pričakuješ

Tudi danes ustvarja podobno kot nekoč. Ideje ga lahko ujamejo kjerkoli – med vožnjo, na ulici ali celo sredi noči. Včasih se zgodi, da se zbudi ob treh zjutraj in mora misel takoj zapisati. Če tega ne stori, jo do jutra pogosto pozabi, zato še vedno rad ustvarja na papirju. Pravi, da ga telefon pri pisanju preveč moti. Sporočila, obvestila in družbena omrežja hitro prekinjajo ustvarjalni proces, medtem ko mu zvezek omogoča stik z mislijo in trenutkom.

"Zdi se mi, da smo v Sloveniji v nekem balončku, v katerem je nekaj menedžerjev, ki vodijo vso elito, vsi drugi pa so skriti nekje zadaj," je komentiral stanje na slovenski glasbeni sceni. Foto: Luka Petrič

Premalo prostora za slovenski hiphop

V pogovoru je opozoril tudi na položaj hiphopa in drugih glasbenih žanrov v Sloveniji. Po njegovem mnenju bi morali mediji in glasbena industrija nameniti več prostora raznovrstnosti. Ne le popu, rocku ali narodnozabavni glasbi, ampak tudi rapu, punku in drugim alternativnim glasbenim izrazom.

Prepričan je, da je v Sloveniji ogromno talentov, ki nikoli ne dobijo priložnosti, da bi jih širša javnost sploh opazila. Če nimaš pravih ljudi okoli sebe ali koga, ki bi ti odprl vrata, lahko zelo hitro ostaneš spregledan.

Od glasbe do igralskih vlog

Danes ga gledalci poznajo tudi kot igralca, čeprav sam pravi, da tega nikoli ni načrtoval. Igralstvo ga je vedno zanimalo, vendar ni vedel, kako vstopiti v ta svet. Priložnost je prišla z glasbo. Opazili so njegovo energijo, prezenco in način izražanja ter ga povabili k sodelovanju pri televizijskih projektih.

Med pogovorom za Spotkast je Triiiple poskrbel tudi za smeh, ko je delil anekdoto s snemanja. Ko je namreč nekoč vprašal, zakaj ga doletijo same vloge mafijcev, je dobil odgovor: Poglej, kakšen si, velik si, brat, frizerja ne moreš igrati. Foto: Luka Petrič

Prizna, da ga je bilo na začetku strah. Ni prihajal iz igralskih šol in ni imel klasične igralske izobrazbe. Učenje scenarijev, snemanja in delo pred kamero so bili zanj nekaj novega. Pri prilagajanju so mu močno pomagali režiserji, ekipa in soigralci. Posebej se veseli druge sezone serije Nemirna kri, v kateri bo njegov lik dobil več prostora.

Očetovstvo ga je postavilo na realna tla

Najbolj oseben del pogovora je bil povezan z očetovstvom. Triiiple je iskreno spregovoril o življenju po ločitvi in obdobju, ko je moral na novo sestaviti vsakdan zase in za svoja sinova. Pravi, da otrok ni težko narediti, veliko težje je biti prisoten, odgovoren, dober oče.

Po razhodu se je vrnil v Velenje, k staršem, in se spoprijel z vsakodnevnimi obveznostmi, ki jih številni starši dobro poznajo: šola, zdravniki, govorilne ure, urniki, vožnje in skrb za družino. Ob tem je priznal, da se je večkrat spraševal, ali bo zmogel. Ali bo kot oče zadosten. Ali bo znal otrokoma dati vse, kar potrebujeta. Prav sinova sta bila eden od razlogov, da se ni predal in da je poiskal pomoč, ko jo je potreboval.

Treba je znati prositi za pomoč

V obdobju, ko je ostal sam, si je poiskal tudi strokovno pomoč. Danes o tem govori odkrito in brez zadržkov. Prepričan je, da se ljudje prepogosto zapremo vase in skušamo vse težave rešiti sami. Takrat se hitro pojavijo občutek osamljenosti, nemoč in prepričanje, da nas nihče ne razume. Ugotovil je, da pogovor sicer ne odpravi težav čez noč, lahko pa pomeni pomemben korak k spremembi. Zato spodbuja ljudi, naj se ne bojijo poiskati pomoči, kadar jo potrebujejo.

Nov album bo najbolj oseben doslej

Trenutno pripravlja nov album, o katerem pravi, da bo med njegovimi najzrelejšimi, najbolj osebnimi projekti. Vseboval bo zgodbe o življenju, družini, odgovornosti, preizkušnjah, motivaciji in vsakdanjih bojih, ki jih ljudje pogosto skrivamo pred drugimi. Manj bo dokazovanja in več iskrenosti, manj potrebe po ugajanju in več želje po tem, da pove svojo resnico. Prav zato se zdi, da bo novi album tudi nekakšen odsev človeka, ki danes stoji za imenom Triiiple. Ne le raperja ali igralca. Predvsem človeka, ki je ob različnih življenjskih preizkušnjah ugotovil, da največja moč ni v tem, da nikoli ne padeš, ampak v tem, da se znaš pobrati.