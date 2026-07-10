Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Eva Cimbola

Avtor:
Eva Cimbola

Petek,
10. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Spotkast Spotkast Tadej Zbičajnik Triiiple Nemirna kri

Petek, 10. 7. 2026, 4.00

6 ur, 41 minut

Spotkast z Evo Cimbola

Tadej Zbičajnik - Triiiple: Najtežje bitke pogosto niso zunaj, ampak v tebi #Spotkast

Eva Cimbola

Avtor:
Eva Cimbola

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

V novi epizodi Spotkasta z Evo je gostoval Tadej Zbičajnik, širši javnosti bolj znan kot raper Triiiple, v zadnjih letih pa tudi kot igralec v slovenskih televizijskih serijah. Če ga številni poznajo po hiphopu, tetovažah, močni odrski prezenci in nekoliko trši javni podobi, je pogovor razkril njegovo drugo plat – iskreno, ranljivo in zelo samoreflektirano. Z Evo se je dotaknil ustvarjanja, igralstva, slovenske hiphop scene, očetovstva, razhoda, notranjih stisk in pomena strokovne pomoči, predvsem pa vprašanja, kako ostati zvest sebi, ko življenje postane težje, kot si si predstavljal.

Triiiple je poudaril, da javnost pogosto prehitro sklepa, kdo je človek, če ga pozna zgolj z glasbo, v medijih ali na družbenih omrežjih. Pri raperjih se hitro pojavijo predstave o trdoti, agresiji, kriminalu ali hladnosti, vendar je resničnost pogosto precej drugačna. Po njegovih besedah je hiphop predvsem umetnost izražanja. V njem je prostor za jezo, žalost, veselje, razočaranje, družbeno kritiko in osebne zgodbe, zato zunanja podoba še zdaleč ne pove vsega o človeku. Za tetovažami, odrsko energijo in ostrimi besedili se pogosto skriva nekdo, ki svet doživlja veliko bolj občutljivo, kot si predstavljamo.

"Če bi lahko šel nazaj, bi več poslušal"

Ko danes razmišlja o najstniških letih, priznava, da bi marsikaj naredil drugače. Pravi, da je bil precej trmast in da bi si želel, da bi v mladosti večkrat poslušal ljudi, ki so mu želeli dobro. Ne zato, ker bi obžaloval svojo pot, ampak zato, ker danes razume, da modrost pogosto pride šele takrat, ko jo znaš sprejeti.

Kljub temu ne verjame v obžalovanje. Prepričan je, da imajo tudi težke izkušnje svoj namen in da človeka pogosto najbolj oblikujejo prav tiste, ki ga najbolj bolijo. V življenju ni pomembno, da ne padeš. Pomembno je, da se iz padca kaj naučiš.

Tadej Zbičajnik je širši javnosti bolj znan kot raper Triiiple, v zadnjih letih pa smo ga videli tudi v igralskih vlogah v serijah Ja, Chef! in Nemirna kri. | Foto: Luka Petrič Tadej Zbičajnik je širši javnosti bolj znan kot raper Triiiple, v zadnjih letih pa smo ga videli tudi v igralskih vlogah v serijah Ja, Chef! in Nemirna kri. Foto: Luka Petrič

Vse se je začelo v Velenju

S hiphopom se je začel ukvarjati že pri devetih letih. To je bil čas grafitov, skejtanja, druženja na ulici in odkrivanja glasbe prek MTV-ja, revij in plošč, na katere so čakali tedne ali celo mesece. Posebno mesto ima v njegovem življenju Velenje. Meni, da mora umetnik vedno vedeti, od kod prihaja. Prav domače okolje, prijatelji in lokalna hiphop scena so pomembno vplivali na njegovo identiteto in ustvarjanje.

Čeprav doma ni odraščal ob rap glasbi, ga je ta hitro pritegnila kot način izražanja. Ko je prvič slišal slovenski rap, je ugotovil, da je mogoče tudi v slovenščini povedati močne, pomembne stvari.

Navdih pride takrat, ko ga najmanj pričakuješ

Tudi danes ustvarja podobno kot nekoč. Ideje ga lahko ujamejo kjerkoli – med vožnjo, na ulici ali celo sredi noči. Včasih se zgodi, da se zbudi ob treh zjutraj in mora misel takoj zapisati. Če tega ne stori, jo do jutra pogosto pozabi, zato še vedno rad ustvarja na papirju. Pravi, da ga telefon pri pisanju preveč moti. Sporočila, obvestila in družbena omrežja hitro prekinjajo ustvarjalni proces, medtem ko mu zvezek omogoča stik z mislijo in trenutkom.

"Zdi se mi, da smo v Sloveniji v nekem balončku, v katerem je nekaj menedžerjev, ki vodijo vso elito, vsi drugi pa so skriti nekje zadaj," je komentiral stanje na slovenski glasbeni sceni. | Foto: Luka Petrič "Zdi se mi, da smo v Sloveniji v nekem balončku, v katerem je nekaj menedžerjev, ki vodijo vso elito, vsi drugi pa so skriti nekje zadaj," je komentiral stanje na slovenski glasbeni sceni. Foto: Luka Petrič

Premalo prostora za slovenski hiphop

V pogovoru je opozoril tudi na položaj hiphopa in drugih glasbenih žanrov v Sloveniji. Po njegovem mnenju bi morali mediji in glasbena industrija nameniti več prostora raznovrstnosti. Ne le popu, rocku ali narodnozabavni glasbi, ampak tudi rapu, punku in drugim alternativnim glasbenim izrazom.

Prepričan je, da je v Sloveniji ogromno talentov, ki nikoli ne dobijo priložnosti, da bi jih širša javnost sploh opazila. Če nimaš pravih ljudi okoli sebe ali koga, ki bi ti odprl vrata, lahko zelo hitro ostaneš spregledan.

Od glasbe do igralskih vlog

Danes ga gledalci poznajo tudi kot igralca, čeprav sam pravi, da tega nikoli ni načrtoval. Igralstvo ga je vedno zanimalo, vendar ni vedel, kako vstopiti v ta svet. Priložnost je prišla z glasbo. Opazili so njegovo energijo, prezenco in način izražanja ter ga povabili k sodelovanju pri televizijskih projektih.

Med pogovorom za Spotkast je Triiiple poskrbel tudi za smeh, ko je delil anekdoto s snemanja. Ko je namreč nekoč vprašal, zakaj ga doletijo same vloge mafijcev, je dobil odgovor: Poglej, kakšen si, velik si, brat, frizerja ne moreš igrati. | Foto: Luka Petrič Med pogovorom za Spotkast je Triiiple poskrbel tudi za smeh, ko je delil anekdoto s snemanja. Ko je namreč nekoč vprašal, zakaj ga doletijo same vloge mafijcev, je dobil odgovor: Poglej, kakšen si, velik si, brat, frizerja ne moreš igrati. Foto: Luka Petrič

Prizna, da ga je bilo na začetku strah. Ni prihajal iz igralskih šol in ni imel klasične igralske izobrazbe. Učenje scenarijev, snemanja in delo pred kamero so bili zanj nekaj novega. Pri prilagajanju so mu močno pomagali režiserji, ekipa in soigralci. Posebej se veseli druge sezone serije Nemirna kri, v kateri bo njegov lik dobil več prostora.

Očetovstvo ga je postavilo na realna tla

Najbolj oseben del pogovora je bil povezan z očetovstvom. Triiiple je iskreno spregovoril o življenju po ločitvi in obdobju, ko je moral na novo sestaviti vsakdan zase in za svoja sinova. Pravi, da otrok ni težko narediti, veliko težje je biti prisoten, odgovoren, dober oče.

Po razhodu se je vrnil v Velenje, k staršem, in se spoprijel z vsakodnevnimi obveznostmi, ki jih številni starši dobro poznajo: šola, zdravniki, govorilne ure, urniki, vožnje in skrb za družino. Ob tem je priznal, da se je večkrat spraševal, ali bo zmogel. Ali bo kot oče zadosten. Ali bo znal otrokoma dati vse, kar potrebujeta. Prav sinova sta bila eden od razlogov, da se ni predal in da je poiskal pomoč, ko jo je potreboval.

Treba je znati prositi za pomoč

V obdobju, ko je ostal sam, si je poiskal tudi strokovno pomoč. Danes o tem govori odkrito in brez zadržkov. Prepričan je, da se ljudje prepogosto zapremo vase in skušamo vse težave rešiti sami. Takrat se hitro pojavijo občutek osamljenosti, nemoč in prepričanje, da nas nihče ne razume. Ugotovil je, da pogovor sicer ne odpravi težav čez noč, lahko pa pomeni pomemben korak k spremembi. Zato spodbuja ljudi, naj se ne bojijo poiskati pomoči, kadar jo potrebujejo.

Nov album bo najbolj oseben doslej

Trenutno pripravlja nov album, o katerem pravi, da bo med njegovimi najzrelejšimi, najbolj osebnimi projekti. Vseboval bo zgodbe o življenju, družini, odgovornosti, preizkušnjah, motivaciji in vsakdanjih bojih, ki jih ljudje pogosto skrivamo pred drugimi. Manj bo dokazovanja in več iskrenosti, manj potrebe po ugajanju in več želje po tem, da pove svojo resnico. Prav zato se zdi, da bo novi album tudi nekakšen odsev človeka, ki danes stoji za imenom Triiiple. Ne le raperja ali igralca. Predvsem človeka, ki je ob različnih življenjskih preizkušnjah ugotovil, da največja moč ni v tem, da nikoli ne padeš, ampak v tem, da se znaš pobrati.

Spotkast poiščite na Siol.net ali vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: SpotifyApple PodcastsPocket CastsAudibleAmazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in YouTubu.
Aleksander Mežek, Spotkast
Trendi Aleksander Mežek: Največ šteje, da ostaneš pošten do sebe in do tega, kar ustvarjaš #Spotkast
Neisha, Spotkast
Trendi Neisha: Uspeh ni priti na vrh, uspeh je na njem ostati #Spotkast
Neža Testen, Spotkast
Trendi Neža Testen: Dvakrat dvojčka, dve težki diagnozi in lekcija, da je vsak dan darilo
Spotkast Spotkast Tadej Zbičajnik Triiiple Nemirna kri
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.