Igralka Sydney Sweeney je želela ohraniti vse svoje gole prizore v tretji in zadnji sezoni priljubljene serije Evforija, je v intervjuju za The New York Times razkril ustvarjalec serije Sam Levinson.

Pred nekaj dnevi se je s tretjo sezono končala priljubljena serija Evforija, ki pa je že od samega začetka znana po eksplicitnih prizorih. A v tretji sezoni so šli še korak dlje, saj je lik Cassie, ki jo igra Sydney Sweeney, postala ustvarjalka vsebin na platformi OnlyFans.

Prav njena zgodba je v tretji sezoni pričakovano prinesla največ golih prizorov, ki pa so med gledalci in kritiki sprožili precej razprav.

Ustvarjalec serije Sam Levinson je za The New York Times ob tem priznal, da je sprva razmišljal, da bi prizore posneli brez golote. "Morda obstajajo načini, kako določene stvari prikazati drugače," je povedal.

A Sweeney se s tem ni strinjala.

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"Igram model OnlyFans. Mi hočeš povedati, da bomo to skušali prikriti?"

Ko ji je Levinson predstavil to idejo, ga je presenečeno vprašala, ali se heca. "Igram model OnlyFans. Mi hočeš povedati, da bomo to skušali prikriti?" Levinson je priznal, da je imela prav, češ, da ima dober argument.

Osemindvajsetletno igralko je nato opisal kot "popolnoma neustrašno" in "čudovito profesionalno". Dodal je, da je ekipa želela prikazati svet spletnih ustvarjalk vsebin na način, ki bi bil hkrati avtentičen, humoren in dramatičen.

Po njegovem mnenju je bila Cassiejina pot povsem logična za njen lik, saj si predvsem želi biti ljubljena in občudovana.

"To se mi zdi naravno nadaljevanje družbenih omrežij, pa naj gre za Instagram ali katerokoli drugo platformo. Ti si produkt, ti si blagovna znamka. Vse temelji na zunanji potrditvi," je razložil.

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Sweeney je morala po finalu braniti svoje prizore

Kmalu po predvajanju finalne epizode je Sweeney na Instagramu objavila serijo fotografij iz zakulisja, na katerih so bili tudi nekateri njeni najbolj komentirani videzi iz serije.

Ob fotografijah je zapisala kratko, a zgovorno sporočilo: "Temu se reče ... igra." Njena objava je ponovno sprožila razpravo o goloti in umetniški svobodi v televizijskih serijah.

Zanimivo je, da je imela zvezdnica pred nekaj leti drugačen pogled na goloto pred kamero. V intervjuju za The Independent leta 2022 je razkrila, da je med snemanjem prejšnjih sezon Levinsonu večkrat predlagala odstranitev določenih golih prizorov.

Alexa Demie Foto: Guliverimage

O nelagodju pri snemanju spregovorila tudi soigralka

Sicer pa je o intimnih prizorih v seriji pred kratkim spregovorila tudi njena soigralka Alexa Demie, ki v seriji igra Maddy, Cassiejino najboljšo prijateljico. Povedala je, da se je med snemanjem nekaterih seksualno obarvanih prizorov v prvi sezoni počutila neprijetno.

"Ne pravim, da ne maram seksa in da ga ni mogoče prikazati na lep način. Toda ko sem to posnela, sem ugotovila, da mi ni všeč, kako se ob tem počutim. To sem povedala in vsi so bili razumevajoči. Tega potem nikoli več nisem počela."

Njena izkušnja po besedah igralke kaže, da je produkcija spoštovala meje igralcev in njihov občutek udobja pri snemanju zahtevnejših prizorov.