V tokratni rubriki Hitrih 5 gostimo gorenjsko skupino Svizci, katere skladba Ta luštn cajt je bila nominirana za nagrado zlata piščal . Kot so povedali za Siol.net, jih je nominacija dodobra, a pozitivno presenetila ter jim kot mlademu ansamblu vlila dodat zagon in motivacijo. Ustvarjati želijo kakovostno narodnozabavno glasbo, ki zanje ni le trenutna modna muha, ampak glasba, ki se obdrži dlje časa. "Predstavljamo si, da je ravno to, da se skladbe na sceni obdržijo dlje časa, za glasbenike danes kar velik izziv," pravijo.

Člani skupine Svizci (od leve proti desni): Enej Valjavec, Dejan Zupan, Urška Šorl, Aleš Jakopič, Boštjan Vidic in Gašper Jakopič Foto: Osebni arhiv Ansambla Svizci Skupino Svizci sestavlja šest članov – harmonikar Aleš Jakopič, kitarist Gašper Jakopič, baritonist Boštjan Vidic, klarinetist in vokalist Enej Valjavec, vokalistka Urška Šorl ter trobentač in vokalist Dejan Zupan, sicer nekdanji pevec Ansambla Saša Avsenika. Prihajajo iz Gorenjske, kjer imajo tudi največ nastopov, kot pravijo, pa si želijo in se trudijo za to, da bi jih prepoznali tudi v drugih regijah. Ansambel, ki je na slovensko glasbo sceno stopil pred dvema letoma, je že od svojih začetkov predan slovenski narodnozabavni glasbi, ustvarjati pa si želi kakovostno, domačo glasbo, ki jo bodo poslušale tako starejše kot mlajše generacije.

Predstavljate novo polko Pomladni dan. V čem je po vašem mnenju čar pomladi?

Res je, imamo novo polko Pomladni dan, v kateri je res lepo zajet ves čar pomladi, ko se zemlja spet začne prebujati in najdemo veselje že v najmanjših stvareh, kot so petje ptic, vonj po sveži travi, cvetoče jablane, šum čebel itn. Za nas, glasbenike, pa je pomlad pomembna oziroma smo je veseli, ker vemo, da se z njo spet bližajo toplejši dnevi in s tem tudi čas veselic.

Pravite, da ste ansambel, ki je predan slovenski narodnozabavni glasbi. Kakšna je za vas kakovostna narodnozabavna glasba?

Kot ansamblu nam je najpomembnejša dobra, kakovostna narodnozabavna glasba. Seveda izvajamo tudi nekaj zabavne, saj veselic brez te ni. Kakovostna glasba pa za nas pomeni, da je všeč tako starejši kot mlajši populaciji in da seveda ni samo trenutna modna muha, ampak se obdrži dlje časa. Predstavljamo si, da je ravno to, da se skladbe na sceni obdržijo dlje časa, za glasbenike danes kar velik izziv.

Imate kot ansambel med slovenskimi narodnozabavnimi izvajalci kakšne vzornike?

Seveda imamo vzornike, brez njih si pač ne moreš postaviti nekih okvirov, kako naj bi bilo vse skupaj videti, predvsem na začetku, ko se kot glasbenik uveljavljaš na sceni. Skozi čas in izkušnje pa kmalu ustvariš tudi neki svoj stil, po katerem te občinstvo prepozna. Naši vzorniki večinoma prihajajo iz krajev, iz katerih izhajamo. To so Veseli Begunjčani, Karavanke, Alpski kvintet ter seveda Ansambel Slavka Avsenika in Ansambel Saša Avsenika. Seveda radi pogledamo tudi čez meje k sosednjim Avstrijcem in višje.

Vaša pesem Ta luštn cajt je v kategoriji narodnozabavne skladbe leta nominirana za nagrado zlata piščal. Vam ta nominacija daje dodatno motivacijo?

Da smo bili uvrščeni v kategorijo narodnozabavna skladba leta za nagrado zlata piščal, je bilo za nas kar veliko presenečenje. Seveda nam to daje dodaten zagon in motivacijo, kar je za nas, ki smo dokaj mlad ansambel, zelo dobrodošlo.

Če pogledate nekaj let naprej – kje vidite Svizce, kakšne so vaše sanje?

Nimamo nekih konkretnih želja in ciljev, trenutno si prizadevamo predvsem za to, da bi bili bolj prepoznavni tudi zunaj Gorenjske. Poskušamo se prilagoditi pričakovanjem ljudi, seveda v našem stilu. Igramo na vseh mogočih dogodkih, od veselic in porok do zasebnih praznovanj. Za zdaj nam tak slog ustreza in želimo v tem tempu nadaljevati. Seveda pripravljamo tudi nove skladbe, ki bodo ušesa naših poslušalcev dosegle še letos. Za zdaj je to naš glavni cilj.

