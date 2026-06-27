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Igor Harb, Spotkast

Avtor:
Igor Harb

Sobota,
27. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

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Sobota, 27. 6. 2026, 4.00

1 ura, 31 minut

Ocena filma Superpunca (Supergirl)

Superpunca se izgubi v Vojni zvezd

Igor Harb, Spotkast

Avtor:
Igor Harb

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Superpunca (Supergirl) | Milly Alcock je suvereno preklopila iz splekt Zmajeve hiše med superjunakinje, a ta film ji žal ne ponudi dovolj, da bi se zares izkazala. | Foto Blitz Film & Video Distribution

Milly Alcock je suvereno preklopila iz splekt Zmajeve hiše med superjunakinje, a ta film ji žal ne ponudi dovolj, da bi se zares izkazala.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Superpunca je akcijski ZF film o Supermanovi sestrični Kari Zor-El, ki smo jo spoznali lani v zadnjih kadrih Supermana. Tisti film, že tako poln humorja, je s to končno predstavitvijo žurerske Kare in njenega veselega snidenja s kužkom Kriptom napovedal divje zabavno nadaljevanje, ampak to žal ni tisto, kar Superpunca ponudi.

Osnovna težavaje hektično, skorajda obupano iskanje identitete filma celo do te mere, da se zdi, da avtorji ne zaupajo svoji junakinji, da bi nosila film. Tako je zgodba postavljena v svet, ki je videti kot iz Vojne zvezd (vključno z živo glasbo v zakotnem baru), zlobneži imajo načrt in estetiko, ki nadvse spominja na Pobesnelega Maxa, večina zgodbe je izposojena iz vesterna Pravi pogum, ključni element zapleta iz lanskega Supermana, poleg tega pa se ne gre izogniti primerjavam z Varuhi Galaksije, ki jih je seveda posnel producent tega filma (in arhitekt DC-jevega filmskega vesolja) James Gunn.

Oglejte si napovednik:

Mesto v oblakih je videti kot nekaj iz Vojne zvezd ali Varuhov Galaksije. Žal kar preveč. | Foto: Blitz Film & Video Distribution Mesto v oblakih je videti kot nekaj iz Vojne zvezd ali Varuhov Galaksije. Žal kar preveč. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Zgodba se začne z divjim, skoraj nemarnim popivanjem, med katerim skuša Kara utopiti svojo žalost, povezano s travmatično izgubo domačega planeta Kriptona. Kot izvemo kasneje, je njen oče uspel rešiti mesto Argo in iz njega narediti nekakšno vesoljsko ladjo, vendar so po dobrem desetletju meščani začeli umirati, tako da je oče Karo odposlal na Zemljo k svojemu nečaku Supermanu. To je nekoliko drugačna geneza junakinje, kot smo je vajeni, a tudi Supermanova se razlikuje in to je dobro, saj pušča prostor za nove zgodbe.

Videli smo že boljše akcijske prizore v superhunaških filmih in ni razloga, da se ustvarjalci ne bi mogli bolj potruditi. | Foto: Blitz Film & Video Distribution Videli smo že boljše akcijske prizore v superhunaških filmih in ni razloga, da se ustvarjalci ne bi mogli bolj potruditi. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Vstopi Lobo

Skratka, med popivanjem na planetu z rdečim soncem, kjer Kara nima supermoči, ima pa boljšo absorpcijo alkohola, naleti na mlado deklico Ruthye, ki so ji banditi pod vodstvom Krema ravnokar pobili družino. Deklica išče maščevanje in čeprav jo Kara želi od tega odvrniti, ji Krem zastrupi Kripta, tako da je primorana v lov za njim. Med tem se spopade s celo plejado različnih vesoljskih zlikovcev in prekriža pot z Lobom.

Generični zlobneži imajo celo generično ime: Banditi. | Foto: Blitz Film & Video Distribution Generični zlobneži imajo celo generično ime: Banditi. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Lobo je pomemben super-anti-junak iz DC-jevih stripov in to pot prvič stopi na film in to naj bi storil v velikem slogu – v podobi Jasona Momoe, ki je še nedavno upodabljal Aquamana. Tak pristop seveda nekoliko dvigne pričakovanja, a na koncu dobimo zgolj par scen, v katerih se Momoa nedvomno zabava in je videti impozantno, a ga sploh ne spoznamo in k razvoju zgodbe ne doprinese nič – kvečjemu dodatno ogrozi junakinje in skupino ujetih talk.

Težave pri štartu

In ko smo že pri tem, veliko akcije pravzaprav nima smisla. Zgodba ima toliko lukenj, da jih nima smisla naštevati in tudi filmu z vzdušjem ali akcijskimi koreografijami tega vtisa ne uspe popraviti. Dodatna težava je razvoj likov, ki ne preseže stereotipov in klišejev, niti pri depresivni Kari Zor-El, kaj šele pri zlikovcu Kremu, ki je bolj ali manj karakteriziran s količino netov na obrazu in naklonjenostjo hrani.

Mesto Argo se pod ščitom pripravlja, da se odcepi od razpadajočega planeta Kripton. | Foto: Blitz Film & Video Distribution Mesto Argo se pod ščitom pripravlja, da se odcepi od razpadajočega planeta Kripton. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Superpunca je ključen drugi korak DC-jevega na novo predstavljenega filmskega vesolja, po lanskem Supermanu in pred Človekom jutrišnjega dne, ki je napovedan za prihodnje poletje in v katerem naj bi Superman združil moči z Lexom Luthorjem (in Superpunco in drugimi) proti Brainiacu, ki hoče uničiti Zemljo. Ta film, tako kot lanskega Supermana, ponovno režira James Gunn, vendar bo moral za v prihodnje najti bolj zanesljive sodelavce, kot sta bila scenaristka Ana Nogueira in režiser Craig Gillespie.

Prvo srečanje Kare in Krypta. | Foto: Blitz Film & Video Distribution Prvo srečanje Kare in Krypta. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je Superpunca vredna ogleda?

Ne glede na zgoraj zapisano, je film mestoma zabaven in zelo barvit, je pa zgodba preveč zmedena in akcija preveč repetativna, da bi se lahko kosal z lanskim izjemnim Supermanom. Vseeno je boljši kot Shazam 2, Aquaman 2 ali Blue Beetle (če je kdo slučajno videl te filme) in v mnogih pogledih preveč primerljiv z Mandalorcem in Grogom.

Ocena filma 2.5 | Foto: Superpunca (Supergirl)

Režija: Craig Gillespie
Igrajo: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, Jason Momoa, David Krumholtz, Emily Beecham, David Corenswet
Žanr: znanstvenofantastična pustolovščina
Dolžina: 110 minut
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