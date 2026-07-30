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Avtor:
I. J.

Četrtek,
30. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 29 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Matway didžej Tomorrowland

Četrtek, 30. 7. 2026, 4.00

6 ur, 29 minut

Slovenski DJ Matway na največjem festivalu elektronske glasbe: Izkoristiti poskušaš vsako minuto #video

Avtor:
I. J.

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V Spotkastu smo le nekaj dni po nastopu na Tomorrowlandu govorili z mladim slovenskim didžejem Matwayjem, ki so se mu z gostovanjem na največjem festivalu elektronske glasbe na svetu uresničile sanje. Celoten pogovor z uspešnim didžejem in producentom bo na Siolu objavljen že v petek!

"Poln si adrenalina in ko vidiš, kako ljudje skačejo in kako se imajo fajn, poskušaš res izkoristiti vsako minuto na odru," je še povsem pod vtisom neverjetne izkušnje povedal Tim Samuel Milčevski, bolj znan kot Matway. 

Z Evo Cimbola je v Spotkastu delil vse podrobnosti iz zakulisja, kako je do te velike karierne priložnosti sploh prišlo, kako potekajo priprave na festival, kakšna trema je prisotna - če sploh, govorila pa sta tudi o tem, kaj ga navdihuje, kako je začel svojo glasbeno pot. Celoten poglobljen pogovor za Spotkast bo na na voljo že v petek!

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: SpotifyApple PodcastsPocket CastsAudibleAmazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in YouTubu.
DJ Matway
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