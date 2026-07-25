Slovenski didžej in producent Matway je nastopil na Tomorrowlandu, največjem festivalu elektronske glasbe na svetu, in s tem naredil pomemben korak na svoji mednarodni poti.

Tim Samuel Milčevski oziroma Matway, kot je znan na sceni elektronske glasbe, je dosegel največji mejnik v svoji karieri do zdaj, kot eden redkih slovenskih elektronskih glasbenikov je nastopil na Tomorrowlandu v Belgiji, največjem in najprestižnejšem festivalu elektronske glasbe na svetu, kjer se vsako leto predstavijo največja imena svetovne EDM-scene.

Matway z ekipo Slovencev, ki so ga prišli podpret v Belgijo Foto: Osebni arhiv

Za didžeja in producenta, ki živi in ustvarja v Sloveniji, je nastop na enem najbolj zaželenih festivalskih odrov uresničitev dolgoletnega cilja. Pred večtisočglavo mednarodno množico je odigral energičen set, v katerem je predstavil svoj prepoznavni zvok ter znova potrdil, da se uspešno uveljavlja tudi zunaj slovenskih meja.

Srečanje z avstralskim zvezdnikom Fisherjem Foto: Osebni arhiv "To je bil brez dvoma eden najboljših setov moje kariere. Še vedno sem poln adrenalina in težko opišem, kaj pomeni stati na odru Tomorrowlanda. Vse skupaj je preseglo moja pričakovanja – od neverjetne energije občinstva do glasne podpore Slovencev, ki so prišli navijat zame. Takšni trenutki so razlog, zakaj ustvarjam glasbo," je povedal po nastopu.

Nastop na Tomorrowlandu mu je prinesel tudi priložnost za srečanja z nekaterimi največjimi imeni svetovne elektronske glasbe. Med njimi je bil tudi avstralski zvezdnik Fisher, eden najbolj prepoznavnih didžejev in producentov današnje EDM-scene, s katerim se je Matway srečal v zakulisju festivala.

Prav na dan nastopa na Tomorrowlandu je izšel tudi Matwayjev novi singel We Don’t Stop, s katerim nadaljuje niz mednarodno usmerjenih izdaj, po uspešnem nastopu v Belgiji pa poletno festivalsko turnejo nadaljuje v Franciji, Tam bo 5. avgusta nastopil na dogodku The Lake Fireworks Night ob jezeru Saint-Pardoux.

Matway, ki ga je veliko domačih poslušalcev spoznalo na Hitradiu Center, na Spotifyju dosega več kot milijon mesečnih poslušalcev, na TikToku pa mu sledi več kot 300 tisoč ljudi. Med njegovimi mednarodnimi uspehi izstopata uradni remiks za Enisa, izdan pri Atlantic Records, ter sodelovanje z DJ Antoine pri skladbi "Show Me". Nastopal je že ob imenih, kot so Gabry Ponte, Matroda in Tujamo.