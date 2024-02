Slavni, ki podpirajo Izrael na Evroviziji

Član skupine Kiss Gene Simmons, igralka Helen Mirren, pevec Boy George ter drugi znani iz sveta filma in glasbe so podpisali odprto pismo, ki izraža podporo sodelovanju Izraela na Evroviziji. Podpise v podporo Izraelu je zbirala neprofitna organizacija Creative Community For Peace, ki nasprotuje kulturnim bojkotom Izraela.

"Prepričani smo, da so združujoči dogodki, kot so pevska tekmovanja, ključnega pomena za premostitev kulturnih razlik in poenotenje ljudi iz različnih okolij," piše v odprtem pismu, ki so ga podpisali tudi igralci Liev Schreiber, Selma Blair, Mayim Bialik, Ginnifer Goodwin, Julianna Marguiles, Emmy Rossum in Debra Messing. "Tisti, ki pozivajo k izključitvi Izraela, spodkopavajo duh tega tekmovanja in ga iz proslave enotnosti spreminjajo v politično orodje."

Pozivi k bojkotu in izključitvi Izraela

Pismo je nedvomno odgovor na več protestov in pozivov k bojkotu oziroma izključitvi Izraela iz evrovizijskega tekmovanja zaradi vojaškega napada na Palestince. Več kot dva tisoč glasbenikov iz Finske, Islandije in Švedske, letošnje evrovizijske gostiteljice, je v odprtih pismih pozvalo k izključitvi Izraela iz Evrovizije.

Evropska radiodifuzna zveza (Ebu) medtem vztraja, da je Evrovizija nepolitičen dogodek in tekmovanje nacionalnih radiotelevizij, ne vlad, ter da zato ni razloga za izključitev Izraela.

