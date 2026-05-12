Zvezdnica filma Prvinski nagon je na svojem profilu na Instagramu objavila fotografijo v bikiniju in požela val odobravanja oboževalcev.

"Poletje je za vogalom," je ob neobdelani fotografiji, v kateri pozira v kopalkah, zapisala Sharon Stone, ki je marca praznovala 68. rojstni dan. Njeno objavo so na Instagramu pospremili navdušeni komentarji njenih sledilcev in sledilk. "Sharon, čudovita si. Hvala za normalizacijo staranja pri ženskah," je zapisala ena od oboževalk.

Podobno so menili tudi drugi: "Velika hvala z dna mojega srca! Zgledujemo se po Sharon Stone z občudovanjem in ponižnostjo. Skozi svojo podobo ustvarja prostor za vse nas." Pozitivne komentarje pod njeno fotografijo so objavile tudi igralke Leslie Mann, Kristin Chenoweth in Uzo Aduba, ki je zapisala: "Moja ljubljena. BOŽANSKA."

Zvezdnico lahko trenutno sicer gledamo v novi sezoni serije Evforija (Euphoria), mednarodno slavo pa ji je prinesla vloga v erotičnem trilerju Prvinski nagon (Basic Instinct), v katerem je leta 1992 zaigrala ob Michaelu Douglasu.

