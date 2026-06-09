Legendarni hollywoodski igralec je razkril, da se je odločil, da bo prenehal obiskovati podelitve filmskih nagrad, saj mu takšni dogodki povzročajo tesnobo in močno nelagodje. O svoji odločitvi je spregovoril na filmskem festivalu Tribeca.

Trikratni oskarjevec Sean Penn je svojo odločitev pojasnil z besedami, da ga ne motijo zgolj podelitve nagrad, temveč predvsem velika druženja in socialni pritiski, ki jih takšni dogodki prinašajo.

To je tudi razlog, zakaj se letos ni udeležil 98. podelitve oskarjev, saj mu tovrstni dogodki predstavljajo "vir tesnobe in neprijetnih občutkov", predvsem pa se nelagodno počuti zaradi množice ljudi ter kratkih in površinskih pogovorov. Zato se je odločil, da se v prihodnje ne bo več udeleževal dogodkov, kjer je veliko ljudi.

"Ugotovil sem, da mi takšna okolja ne ustrezajo. Dajo ti le nekaj minut pozornosti na osebo, kar pri meni sproži tesnobo," je pojasnil in dodal: "Zdaj sem dokončno odločen – za vse življenje – da ne bom več obiskoval dogodkov, kjer je skupina večja od osmih ljudi."

Foto: Guliverimage

Po dogodkih vedno čutil le olajšanje

To odločitev je sprejel v začetku letošnjega leta po podelitvi zlatih globusov in o tem predčasno obvestil svoje soigralce iz filma Ena bitka za drugo, ki je bil letos nominiran za številne nagrade.

Prav na Zlatih globusih, ki se jih je udeležil prvič v življenju, je namreč ugotovil, da se v takšnem okolju ne počuti dobro in da podobnih dogodkov ne želi več obiskovati. "Največ, kar sem kadarkoli občutil na teh dogodkih, je bilo olajšanje, ko je bilo vsega konec," je priznal.

In tako se je odločil, da letos izpusti tudi najpomembnejšo podelitev, podelitev oskarjev, na kateri je osvojil že tretjega oskarja. Tokrat za stransko vlogo v filmu Ena bitka za drugo, že prej pa je dobil oskarja za glavni vlogi v filmu Milk (2008) in Skrivnostna reka (2003).

Podelitev je spremljal iz Ukrajine, kamor se je odpravil izrazit podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Ob tem je povedal, da je prvič užival ob podelitvi oskarjev, saj jo je spremljal od daleč in brez pritiska.

Sean v filmu Ena bitka za drugo. Foto: Guliverimage

Odprl pomembno temo duševnega zdravja

Z iskrenim razkritjem je 65-letni zvezdnik odprl pomembno razpravo o vplivu javnega življenja na duševno zdravje. Čeprav je eden najbolj prepoznavnih in cenjenih hollywoodskih igralcev, je odkrito priznal, da mu blišč velikih dogodkov ne prinaša veselja, temveč stres in tesnobo.

Njegova odločitev, da se umakne s podelitev nagrad, tako odraža vse pogostejše prizadevanje znanih osebnosti, da prednost namenijo lastnemu duševnemu zdravju in osebnemu počutju.