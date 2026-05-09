Vse od trenutka, ko so bili znani vsi predstavniki in pesmi letošnje Evrovizije , na vrhu stavnic kraljuje finski duo Linda Lampenius in Pete Parkkonen. Na odru dunajske arene Stadthalle se bosta predstavila z energično pesmijo Liekinheitin, v kateri opevata ognjen odnos med dvema osebama, ki se nenadoma spremeni v ledenega. Stavnice jima napovedujejo 34 odstotkov možnosti za zmago, s čimer veljata za prepričljiva favorita letošnjega tekmovanja.

Čeprav se zdi, da zanimanja za letošnjo Evrovizijo skoraj ni, je začetek tekmovanja vse bližje. Kdo bo slavil na prihajajočem izboru, bo jasno 16. maja, še prej pa si morajo izvajalci mesto v finalu izboriti v dveh predizborih, ki bosta 12. in 14. maja.

Da zanimanja vsaj med Slovenci letos ni, gre najverjetneje pripisati dejstvu, da se je Slovenija zaradi nasprotovanja sodelovanja Izraela letošnjemu tekmovanju odpovedala. Prav tako si gledalci tekmovanja ne bodo mogli ogledati v prenosu na RTV Slovenija, namesto izborov bodo od 10. do 20. maja namreč predvajali poseben tematski programski sklop Glasovi Palestine.

Največ možnosti za zmago imata Finca

Na vrhu lestvic, ki merijo možnosti posameznih držav za zmago na tem tekmovanju, letos najdemo Finsko, ki jo s pesmijo Liekinheitin zastopata pevec Pete Parkkonen in violinistka Linda Lampenius. Pesem združuje elemente rock, klasične in elektronske glasbe. Za nastop v velikem finalu se bosta izvajalca borila že v prvem predizboru, kjer bosta nastopila pod zaporedno številko sedem.

Poslušajte njuno pesem:

Finski duo za najverjetnejša zmagovalca letošnje Evrovizije velja vse od februarja, ko je država izbrala svojega predstavnika za prihajajoče tekmovanje. Sprva so jima stavnice pripisovale krepko več kot 30-odstotno možnost zmage. V zadnjih tednih je odstotek nekoliko upadel, še vedno pa veljata za izrazita favorita. Po zadnjih podatkih ima njuna pesem 34 odstotkov možnosti za zmago. Še najbližje na lestvici jima sledi grški predstavnik Akylas, ki za favoritoma zaostaja za 20 odstotkov, na tretjem mestu pa je z 11 odstotki Danec Søren Torpegaard Lund.

Nekoliko drugačen razplet letošnjega tekmovanja so napovedali ljubitelji evrovizijske popevke. Svoje glasove je po principu evrovizijskega tekmovanja oddalo 43 klubov OGAE, med njimi tudi slovenski. Največ točk (459) so namenili predstavnikoma Finske, nekoliko manj Dancu (355), na tretje mesto pa so z 289 glasovi postavili Avstralko Delto Goodrem. Grku, ki mu stavnice napovedujejo drugo mesto, so pripisali šesto mesto.

Popzvezdnik in klasična violinistka sta izrazita favorita letošnje Evrovizije. Foto: Yle/Miska Voinoff

Čeprav ustvarjata v različnih glasbenih zvrsteh, finska evrovizijska predstavnika združuje globoka ljubezen do glasbe in nastopanja pred občinstvom. 56-letna Linda Lampenius (znana tudi kot Linda Brava) je mednarodno priznana klasična violinistka. Rodila se je v Helsinkih v švedsko govoreči družini, zato ima tako finsko kot švedsko državljanstvo. Pri osmih letih se je pridružila orkestru Helsinki Junior Strings in že kot najstnica gostovala na turnejah po Severni Ameriki, Evropi in Aziji. Ob izidu samostojnega albuma klasične glasbe je postala najbolje prodajana finska klasična umetnica, poleg nastopanja na svetovnih odrih pa se je pojavila tudi na naslovnicah revije Playboy.

Šestintridesetletni Pete Parkkonen na Finskem velja za pravega popzvezdnika. Širšemu občinstvu je postal znan s sodelovanjem v televizijski oddaji Idols, po koncu katere je izdal več albumov in se uveljavil kot eden vodilnih finskih pevcev pop in soul glasbe.

Na evrovizijskem odru se bosta predstavila z avtorsko pesmijo v finščini Liekinheitin, katere naslov v prevodu pomeni metalec ognja. Po njunih besedah govori o ognjenem in hkrati ledenem odnosu, o partnerju, ki je en trenutek vroč, nato pa se nenadoma ohladi, in o dialogu med dvema pogledoma: enem, ki se hoče približati, in enem, ki si ne upa prepustiti.

Finci zmagali le enkrat, ko so slavili legendarni Lordi

Nastop na Dunaju sta si glasbenika priborila z zmago na nacionalnem izboru Uuden Musiikin Kilpailu (UMK), ki je potekal zadnjo soboto v februarju. Zmagovalca je določila kombinacija glasov občinstva (75 odstotkov) in točk mednarodne žirije (25 odstotkov), odločitev pa je bila soglasna na obeh straneh. Njuna pesem je zmagala z ogromno prednostjo, prislužila sta si kar 570 točk, kar je skoraj trikrat več kot pesem, ki je končala na drugem mestu.

Finska na tekmovanju za Pesem Evrovizije nastopa že od vse od leta 1961. Zmagali so le enkrat – leta 2006 so s pesmijo Hard Rock Hallelujah slavili legendarni Lordi. Izbora so se udeležili 58-krat, od tega so enajstkrat končali na zadnjem mestu, trikrat pa celo ostali brez ene same točke. Od leta 2004, ko sta prvič potekala predizbora, se jim v finale ni uspelo uvrstiti osemkrat. Najbližje zmagi so bili leta 2023, ko je Käärijä s spevno pesmijo Cha Cha Cha prejel največje število glasov občinstva, stekleni mikrofon pa mu je na koncu odnesla Švedinja Loreen, ki je bolj prepričala strokovno žirijo.

Skladba Liekinheitin je nemudoma postala uspešnica. Foto: EBU/Sarah Louise Bennett

Slovenija je med petimi državami (poleg Španije, Islandije, Irske in Nizozemske), ki letošnjo Evrovizijo zaradi sodelovanja Izraela bojkotira . Sodelovanju se medtem niso odpovedale preostale države nekdanje Jugoslavije, ki jim stavnice letos napovedujejo solidne rezultate. Hrvaška je trenutno na 13. mestu, Srbija na 23., Črna gora pa na predzadnjem, 34. Vsem napovedujejo preboj v finalni večer, vse države pa se bodo predstavile že v prvem torkovem polfinalu, ki je na sporedu 12. maja.

Preberite še: