Ena najdlje delujočih slovenskih rock skupin, Šank Rock, po več kot štirih desetletjih delovanja vstopa v novo obdobje. V zasedbi prihaja do sprememb, saj se bendu pridružujeta kitarista Marko Zorec in Andrej Rot.

Nova člana sta v zasedbi Šank Rock zapolnila mesto po odhajajočem kitaristu Boru Zuljanu, s katerim so se razšli zaradi različnih ustvarjalnih pogledov. S klaviaturistom Samom Jezovškom, ki je skupino spremljal zadnjih osem let, pa bodo še naprej sodelovali pri posameznih projektih in koncertih.

Odločitev za dva nova kitarista je, kot pravijo člani, nastala spontano. V ožjem izboru sta ostala dva glasbenika, na koncu pa se niso mogli odločiti le za enega, zato so v zasedbo vključili oba.

Skupina, ustanovljena leta 1982, s tem ne napoveduje prelomov v slogu, temveč nadaljevanje svoje zgodbe z nekoliko drugačno odrsko in ustvarjalno dinamiko. Kot poudarjajo, ne gre za neposredni zamenjavi, temveč za organsko nadgradnjo zvoka, ki ponovno temelji na dveh kitarah.

(Marko Zorec, levo; Andrej Rot, desno) Foto: arhiv skupine

Jedro skupine ostaja isto že od začetka

Osrednje mesto v skupini pa sicer še naprej zasedajo originalni člani: pevec Matjaž Jelen, basist Cveto Polak in bobnar Aleš Uranjek. Prav oni so po prvih vajah z novima članoma ocenili, da je glasbena kemija prepričljiva in da se energija, po kateri je skupina znana, ohranja.

Spremembe v zasedbi pa sovpadajo tudi z novim ustvarjalnim obdobjem. Skupina namreč napoveduje nov singel že letos poleti, v pripravi pa je tudi nov album. Ob tem jih čaka še več poletnih koncertov po Sloveniji, kjer bodo poslušalci lahko v živo slišali, kako zveni prenovljena zasedba.

Člani poudarjajo, da ostajajo zvesti prepoznavnemu, melodičnemu rock zvoku, ki jih je zaznamoval skozi desetletja, in da se veselijo ponovnih srečanj z občinstvom na koncertnih odrih.