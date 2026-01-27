Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

glasba The Beatles album rekord pevec Robbie Williams

Torek, 27. 1. 2026, 8.30

54 minut

Robbie Williams z novim albumom podrl rekord skupine The Beatles

Robbie Williams | "To je neverjetno. Absolutno neverjetno," je pevec povedal v odzivu za BBC News in dodal, da je njegov uspeh enak raztegovanju elastike od njegovega rodnega mesta Stoke-on-Trent do Lune. | Foto Guliverimage

"To je neverjetno. Absolutno neverjetno," je pevec povedal v odzivu za BBC News in dodal, da je njegov uspeh enak raztegovanju elastike od njegovega rodnega mesta Stoke-on-Trent do Lune.

Foto: Guliverimage

Angleški pevec Robbie Williams je dosegel pomemben mejnik v svoji glasbeni karieri, saj je na britanski lestvici glasbenih albumov prehitel kultno britansko glasbeno skupino The Beatles in postal izvajalec z največ albumi na prvem mestu v zgodovini te lestvice, poroča britanski BBC.

Williamsov album Britpop, ki je izšel prejšnji petek, je 16. album na prvem mestu v njegovi solo karieri, ki se je začela leta 1997 z albumom Life thru a Lens.

Svoj uspeh primerjal z raztegovanjem elastike od svojega rodnega mesta do Lune

"To je neverjetno. Absolutno neverjetno," je pevec povedal v odzivu za BBC News in dodal, da je njegov uspeh enak raztegovanju elastike od njegovega rodnega mesta Stoke-on-Trent do Lune. "Mislim, da se je elastika še podaljšala in zdaj kroži okoli Venere," je dodal in nadaljeval, da je to, kar se je zgodilo, preprosto senzacionalno. "Počutim se kot Forrest Gump popa," je bil slikovit.

V svoji karieri je zvezdnik sicer skupno zabeležil 21 albumov, ki so se uvrstili na prvo mesto britanske glasbene lestvice, pri čemer so v to statistiko vključeni tudi albumi skupine Take That, kot sta Everything Changes in Progress. Prav s to skupino se je začela Williamsova glasbena kariera.

